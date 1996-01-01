Взрывчатка в гробу

Органы внутренних дел в борьбе с терроризмом добрались и до "груза-200" (гроб с покойником).

Согласно письму руководства Приморского линейного управления внутренних дел "имеется реальная возможность для маскировки под видом груза "200" взрывных устройств".

По информации МВД России, объекты морского транспортного комплекса рассматриваются лидерами незаконных вооруженных формирований, других экстремистских организаций как наиболее желаемые для совершения диверсионно-террористических актов. "Учитывая специфику транспортировки груза "200", существуют объективные причины, осложняющие контроль за содержимым контейнеров данного груза", - отмечается в документе.

"Для профилактики совершения диверсионно-террористических актов на объектах морского транспортного комплекса, находящегося на территории обслуживания Приморского ЛУВД на транспорте, принимать к транспортировке груз "200" только при наличии справки Приморского ЛУВД о том, что груз проверен, посторонних вложений не имеет и допущен к транспортировке морским транспортом", - сказано в документе.