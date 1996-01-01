Дело Продовольственного фонда продолжается

Арбитражный суд Приморского края приступил к новому рассмотрению иска конкурсного управляющего Приморского продовольственного благотворительного фонда (ППБФ) к учредителям этой организации.

Пересмотр дела вызван отменой Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа (Хабаровск) судебных актов о взыскании с администрации Приморского края и администрации Владивостока более 80 млн руб. для расчетов с вкладчиками фонда. У кассационной инстанции возникли сомнения в достоверности реестра требований кредиторов, и кроме того, по мнению окружного суда, взыскание спорной суммы за счет казны края и муниципального образования не обосновано.

На состоявшемся 7 февраля предварительном судебном заседании со стороны администрации Приморского края было заявлено ходатайство об отводе судьи Владимира САЛОМАЯ, рассматривавшего данный спор в суде первой инстанции. Эта просьба мотивирована сомнениями в беспристрастности судьи. Однако заместитель председателя Арбитражного суда Любовь КУЗНЕЦОВА отклонила заявление об отводе, поскольку ответчик не представил доказательств о заинтересованности судьи в разрешении спора в пользу вкладчиков ППБФ.

Также суд удовлетворил ходатайство администрации края об отложении дела в связи с необходимостью провести исследование всех 96 томов арбитражного дела "на предмет наличия заявлений кредиторов и доказательств, подтверждающих размер их требований". Одновременно конкурсный управляющий ППБФ Наталья КИСЕЛЕВА обратилась в суд с просьбой отложить рассмотрение дела в связи с болезнью и подачей заявления об освобождении от обязанностей управляющего. Слушания будут продолжены 4 апреля в 15.00.