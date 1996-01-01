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Совершено покушение на женщину-адвоката
В Хабаровске совершено покушение на известную женщину-адвоката. Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, преступление было совершено 15 декабря около часа ночи. Адвокат ставила в бокс гаражно-строительного кооператива на улице Гамарника свою автомашину "Хонда Аскот", и в этот момент прогремел взрыв. К счастью, пострадала только иномарка.
По заключению специалистов, мощность взрыва составила около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Автомашине причинены механические повреждения, среди людей жертв и пострадавших нет. При осмотре места происшествия были обнаружены спусковая скоба, части взрывателя, алюминиевые осколки. По предварительному заключению экспертов, произошел взрыв ручной гранаты, в багажнике автомашины имеется отверстие 10 мм, разбито заднее стекло. Судя по всему, подрыв гранаты был произведен сразу после того, как хозяйка загнала свою автомашину в бокс. Потерпевшая сама заявила о случившемся в милицию. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные сотрудники милиции и прокуратуры, не исключает, что преступление может быть связано с профессиональной деятельностью женщины. Также отрабатываются и другие версии.
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