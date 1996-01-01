Наезд на прокурора авторитету не удался

12,5 лет лишения свободы получил один из криминальных лидеров Комсомольска-на-Амуре, который попытался на своем джипе сбить следователя прокуратуры.

По сообщению прокуратуры, краевым судом постановлен обвинительный приговор в отношении Г.А. ВАСИЛЕНКО Василенко, активный член организованного преступного сообщества "общак", 19 марта 2005 года, управляя автомобилем "Тойота Ленд Круизер-100", хотел сбить следователя прокуратуры г. Комсомольска-на-Амуре, но следователь успел отскочить. Указанное посягательство совершено в связи с проезжей части расследованием уголовного дела по обвинению также активного члена преступного сообщества "общак" - в совершении похищения человека (п. "а" ч.2 ст.126 УК РФ). Видя, что покушение на жизнь следователя не удалось, Василенко в грубой нецензурной форме, оскорбляя честь и достоинство потерпевшего, высказал в его адрес угрозы убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.

За совершение данных преступлений суд приговорил Г.А. Василенко к наказанию в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 40 тыс. руб. и конфискацией автомобиля "Тойота Ленд Круизер-100".