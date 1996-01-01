"Дедовщина" цветет и пахнет

Нарушению прав человека в Вооруженных силах была посвящена пресс-конференция, которую провели в Хабаровске представители местного комитета солдатских матерей, сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа".

Председатель комитета Валентина РЕШЕТКИНА отметила, что случай, произошедший в Челябинском танковом училище, где во время новогодних праздников военнослужащие издевались над сослуживцами, а офицеры прикрывали их, не является уникальным. "Просто благодаря комитету солдатских матерей, который поднял тревогу, стало известно об этом случае. Но таких примеров масса, и происходят они повсеместно", - сказала она.

Валентина Решеткина привела целый ряд примеров, когда хабаровский комитет солдатских матерей вскрывал подобные случаи, добивался наказания виновных. Так, в одной из воинских частей призванный в армию Дмитрий ВОРОЖЦОВ был доведен до самоубийства по вине офицера, который сопровождал команду призывников из Кемеровской области. Призывники разбили стекло в вагоне, а когда с офицера хотели удержать деньги за разбитое стекло, Дмитрий рассказал ему, кто это сделал, что сразу же стало известно военнослужащим, виновным в нанесении ущерба.

Приехав в часть, они стали издеваться над парнем, после чего он повесился. Только вмешательство комитета солдатских матерей, военной прокуратуры Хабаровского гарнизона и средств массовой информации помогли выявить и наказать преступников.

В первомайские праздники минувшего года в одной из частей округа был избит сослуживцами военнослужащий Евгений КОБЛОВ. От обидчиков он спрятался в подвале дома. Бездействие командования, несвоевременные поиски пропавшего привели к тому, что у парня, а в те дни стояла холодная погода, от переохлаждения отнялись ноги, и он самостоятельно не смог выбраться из подвального помещения. Питался канализационными отходами. Через 20 дней его нашли слесари, спустившиеся в подвал для проведения ремонтных работ. Парень потерял 50 килограммов веса. В госпитале, где он пролежал до января, ему пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас он находится в одном из госпиталей Москвы на протезировании.

Рассказывая об этих и других случаях, Валентина Решеткина отметила, что у комитета солдатских матерей установились деловые отношения с военными прокуратурами Анастасьевского, Краснореченского и Хабаровского гарнизонов.

"Пока в России не будет профессиональной армии, эти случаи и дальше будут повторяться, - сказала, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя комитета солдатских матерей Наталья Васильева. - Армия, солдаты которой строят начальству дачи, где есть солдаты-побирушки, солдаты-рабы, где могут убить военнослужащего не вражеские солдаты, а свои собственные, где издеваются над людьми самыми изощренными методами, настоящей армией не станет. В казармах "правят бал" сержанты, как правило, с невысоким образованием и интеллектом. Многие офицеры также не блещут знаниями и культурой поведения. Надо менять всю систему".

Случай в Челябинске переполнил чашу терпения, он противоречит всем принципам общежития, принятым среди людей. Но сегодня в Челябинске, а завтра в другом месте эти случаи будут повторяться, отмечалось на пресс-конференции.

В известном фильме "Офицеры" прозвучала такая фраза: "Есть такая профессия - Родину защищать!". Комитет солдатских матерей считает, что военная служба должна стать профессиональной. Участники пресс-конференции рассказали и том, что участились случаи, когда руководство воинских частей, боясь, что солдаты будут жаловаться на них в комитеты солдатских матерей, стараются не упредить правонарушения, а перехватить военнослужащих по дороге в комитеты. На вопрос журналистов, есть ли, по мнению руководства комитета, части, где нет "дедовщины" и неуставных отношений, Валентина Решеткина ответила, что это те части, куда пришли новые командиры и всеми силами стараются сломить ситуацию, активно работая с комитетами на местах. "Такие части есть, и мы их знаем, - ответила она, - но их пока мало".