Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Дедовщина" цветет и пахнет
Нарушению прав человека в Вооруженных силах была посвящена пресс-конференция, которую провели в Хабаровске представители местного комитета солдатских матерей, сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа".
Председатель комитета Валентина РЕШЕТКИНА отметила, что случай, произошедший в Челябинском танковом училище, где во время новогодних праздников военнослужащие издевались над сослуживцами, а офицеры прикрывали их, не является уникальным. "Просто благодаря комитету солдатских матерей, который поднял тревогу, стало известно об этом случае. Но таких примеров масса, и происходят они повсеместно", - сказала она.
Валентина Решеткина привела целый ряд примеров, когда хабаровский комитет солдатских матерей вскрывал подобные случаи, добивался наказания виновных. Так, в одной из воинских частей призванный в армию Дмитрий ВОРОЖЦОВ был доведен до самоубийства по вине офицера, который сопровождал команду призывников из Кемеровской области. Призывники разбили стекло в вагоне, а когда с офицера хотели удержать деньги за разбитое стекло, Дмитрий рассказал ему, кто это сделал, что сразу же стало известно военнослужащим, виновным в нанесении ущерба.
Приехав в часть, они стали издеваться над парнем, после чего он повесился. Только вмешательство комитета солдатских матерей, военной прокуратуры Хабаровского гарнизона и средств массовой информации помогли выявить и наказать преступников.
В первомайские праздники минувшего года в одной из частей округа был избит сослуживцами военнослужащий Евгений КОБЛОВ. От обидчиков он спрятался в подвале дома. Бездействие командования, несвоевременные поиски пропавшего привели к тому, что у парня, а в те дни стояла холодная погода, от переохлаждения отнялись ноги, и он самостоятельно не смог выбраться из подвального помещения. Питался канализационными отходами. Через 20 дней его нашли слесари, спустившиеся в подвал для проведения ремонтных работ. Парень потерял 50 килограммов веса. В госпитале, где он пролежал до января, ему пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас он находится в одном из госпиталей Москвы на протезировании.
Рассказывая об этих и других случаях, Валентина Решеткина отметила, что у комитета солдатских матерей установились деловые отношения с военными прокуратурами Анастасьевского, Краснореченского и Хабаровского гарнизонов.
"Пока в России не будет профессиональной армии, эти случаи и дальше будут повторяться, - сказала, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя комитета солдатских матерей Наталья Васильева. - Армия, солдаты которой строят начальству дачи, где есть солдаты-побирушки, солдаты-рабы, где могут убить военнослужащего не вражеские солдаты, а свои собственные, где издеваются над людьми самыми изощренными методами, настоящей армией не станет. В казармах "правят бал" сержанты, как правило, с невысоким образованием и интеллектом. Многие офицеры также не блещут знаниями и культурой поведения. Надо менять всю систему".
Случай в Челябинске переполнил чашу терпения, он противоречит всем принципам общежития, принятым среди людей. Но сегодня в Челябинске, а завтра в другом месте эти случаи будут повторяться, отмечалось на пресс-конференции.
В известном фильме "Офицеры" прозвучала такая фраза: "Есть такая профессия - Родину защищать!". Комитет солдатских матерей считает, что военная служба должна стать профессиональной. Участники пресс-конференции рассказали и том, что участились случаи, когда руководство воинских частей, боясь, что солдаты будут жаловаться на них в комитеты солдатских матерей, стараются не упредить правонарушения, а перехватить военнослужащих по дороге в комитеты. На вопрос журналистов, есть ли, по мнению руководства комитета, части, где нет "дедовщины" и неуставных отношений, Валентина Решеткина ответила, что это те части, куда пришли новые командиры и всеми силами стараются сломить ситуацию, активно работая с комитетами на местах. "Такие части есть, и мы их знаем, - ответила она, - но их пока мало".
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения