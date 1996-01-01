www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.08 р. 100 JPY: 61 р.
EUR: 79.68 р. 10 CNY: 99.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

"Дедовщина" цветет и пахнет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Нарушению прав человека в Вооруженных силах была посвящена пресс-конференция, которую провели в Хабаровске представители местного комитета солдатских матерей, сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа".

Председатель комитета Валентина РЕШЕТКИНА отметила, что случай, произошедший в Челябинском танковом училище, где во время новогодних праздников военнослужащие издевались над сослуживцами, а офицеры прикрывали их, не является уникальным. "Просто благодаря комитету солдатских матерей, который поднял тревогу, стало известно об этом случае. Но таких примеров масса, и происходят они повсеместно", - сказала она.

Валентина Решеткина привела целый ряд примеров, когда хабаровский комитет солдатских матерей вскрывал подобные случаи, добивался наказания виновных. Так, в одной из воинских частей призванный в армию Дмитрий ВОРОЖЦОВ был доведен до самоубийства по вине офицера, который сопровождал команду призывников из Кемеровской области. Призывники разбили стекло в вагоне, а когда с офицера хотели удержать деньги за разбитое стекло, Дмитрий рассказал ему, кто это сделал, что сразу же стало известно военнослужащим, виновным в нанесении ущерба.

Приехав в часть, они стали издеваться над парнем, после чего он повесился. Только вмешательство комитета солдатских матерей, военной прокуратуры Хабаровского гарнизона и средств массовой информации помогли выявить и наказать преступников.

В первомайские праздники минувшего года в одной из частей округа был избит сослуживцами военнослужащий Евгений КОБЛОВ. От обидчиков он спрятался в подвале дома. Бездействие командования, несвоевременные поиски пропавшего привели к тому, что у парня, а в те дни стояла холодная погода, от переохлаждения отнялись ноги, и он самостоятельно не смог выбраться из подвального помещения. Питался канализационными отходами. Через 20 дней его нашли слесари, спустившиеся в подвал для проведения ремонтных работ. Парень потерял 50 килограммов веса. В госпитале, где он пролежал до января, ему пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас он находится в одном из госпиталей Москвы на протезировании.

Рассказывая об этих и других случаях, Валентина Решеткина отметила, что у комитета солдатских матерей установились деловые отношения с военными прокуратурами Анастасьевского, Краснореченского и Хабаровского гарнизонов.

"Пока в России не будет профессиональной армии, эти случаи и дальше будут повторяться, - сказала, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя комитета солдатских матерей Наталья Васильева. - Армия, солдаты которой строят начальству дачи, где есть солдаты-побирушки, солдаты-рабы, где могут убить военнослужащего не вражеские солдаты, а свои собственные, где издеваются над людьми самыми изощренными методами, настоящей армией не станет. В казармах "правят бал" сержанты, как правило, с невысоким образованием и интеллектом. Многие офицеры также не блещут знаниями и культурой поведения. Надо менять всю систему".

Случай в Челябинске переполнил чашу терпения, он противоречит всем принципам общежития, принятым среди людей. Но сегодня в Челябинске, а завтра в другом месте эти случаи будут повторяться, отмечалось на пресс-конференции.

В известном фильме "Офицеры" прозвучала такая фраза: "Есть такая профессия - Родину защищать!". Комитет солдатских матерей считает, что военная служба должна стать профессиональной. Участники пресс-конференции рассказали и том, что участились случаи, когда руководство воинских частей, боясь, что солдаты будут жаловаться на них в комитеты солдатских матерей, стараются не упредить правонарушения, а перехватить военнослужащих по дороге в комитеты. На вопрос журналистов, есть ли, по мнению руководства комитета, части, где нет "дедовщины" и неуставных отношений, Валентина Решеткина ответила, что это те части, куда пришли новые командиры и всеми силами стараются сломить ситуацию, активно работая с комитетами на местах. "Такие части есть, и мы их знаем, - ответила она, - но их пока мало".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru