Всем спасибо. Все свободны

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Завершение судебного разбирательства в отношении капитана рыболовного траулера Леонида ГУЗЕВА, признанного виновным в незаконной добыче около 2,5 тыс. особей краба, стало весьма громким событием накануне Нового года. Однако подробности этого дела достаточно долго были скрыты завесой тайны. Лишь сейчас "ЗР" смог узнать подробности.
Впрочем, оказавшаяся в нашем распоряжении информация во многом оказалась предсказуемой. Как и можно было предположить, судно-браконьер, которое возглавлял осужденный капитан, было арендовано ООО "Компания Дальфин" у ЗАО "Стандерс", которое согласно документам не имело никакого отношения к незаконному промыслу. Поэтому ни о какой конфискации судна, проходившего в деле как вещдок, речи не шло. Во время оглашения приговора суд постановил передать его собственнику, который может и дальше хоть сколько сдавать его в аренду.
Правда, даже сам капитан судна, признанный виновным в совершении преступления сразу по нескольким статьям УК РФ, получил три года условно без каких-либо ограничений на свою будущую деятельность. Судя по приговору суда, копия которого оказалась в распоряжении "ЗР", он даже не был лишен звания капитана и теперь проходит переобучение на работу в транспортном флоте.
Все просто. Решающую роль во всем этом деле сыграли "чистосердечное признание и раскаяние подсудимого", "отсутствие судимости" и, что самое примечательное, "положительная характеристика с места работы". В общем, все закончилось "хэппи-эндом", которому мог бы позавидовать любой голливудский блокбастер.
Действительно, зачем отправлять в тюрьму хорошего русского парня, признанного виноватым всего-навсего в контрабанде, незаконной добыче водных биоресурсов и пересечении госграницы без разрешительных документов? В конце концов, в будущем из него может получиться великолепный капитан транспортного флота.
Между тем обратная сторона этого дела, которая в очередной раз показывает фактическую безнаказанность браконьеров, хорошо известна. Это колоссальный экономический ущерб и катастрофическое сокращение водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне.
ДосьеЗа последние 10 лет величина общих допустимых уловов (ОДУ) камчатского и синего краба сократилась более чем в 5 раз - с 38, 71 тыс. тонн в 1996 г. до 7,16 тыс. тонн в 2005 г. Реальный промысел, согласно исследованиям, проведенным Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья, в настоящее время превышает 50 тыс. тонн краба, а размер экономического ущерба государству составляет около $300 млн в год.
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