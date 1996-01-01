Людмила Феофанова останется под арестом как минимум на неделю

Вчера Приморский краевой суд отложил рассмотрение жалобы об отмене меры пресечения в отношении управляющей Приморским отделением Сбербанка России Людмилы ФЕОФАНОВОЙ.

О том, что заседание намечено на понедельник, Людмиле Александровне стало известно только в минувшую пятницу.

В тот же день администрация СИЗО-1 г. Владивостока направила ее заявление с просьбой о личном присутствии в зале суда, но 6 февраля краевой суд письмо не получил. Таким образом, заседание по ходатайству защиты отложили до следующего понедельника.