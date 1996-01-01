Дедушка убил внучку

В Дальнегорске разыгралась кровавая трагедия: пьяный дедушка перерезал горло 4-летней внучке.

Молодые родители оставили девочку у стариков, а сами отправились праздновать китайский Новый год. Но дедуля с бабулей тоже не прочь оказались попраздновать и изрядно напились. А дальше дед сам не помнит, как дело было, как он поднял руку на беззащитного ребенка и перерезал ему горло.

Убитую дедушка положил в мешок и отнес в мусорный контейнер. Потом передумал, вернулся, забрал мешок и снова потащил домой. По дороге встретил знакомого, которого удивил вид окровавленного мешка. "Что несешь?" - спросил он. "Да вот, внучку убил, домой несу", - ответил дед. Знакомый вызвал милицию. Когда приехала милиция, дедушка с бабушкой продолжали выпивать. Внучка лежала в мешке на веранде...