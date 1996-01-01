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Сотрудников УСБ передали суду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В №72 за 27 сентября 2005 г. "ЗР" опубликовал материал о том, как сотрудники Управления собственной безопасности УВД Приморского края, использовали свои должностные полномочия в корыстных целях. В минувшую пятницу прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело по обвинению трех сотрудников УСБ по одному из описанных "ЗР" эпизодов - в покушении на мошенничество.

Уголовное дело было возбуждено по обвинению начальника отдела организации государственной защиты сотрудников органов внутренних дел УСБ УВД Приморского края Александра ЗАХАРОВА в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285, ст.30, ст. 159 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями и покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершённое организованной группой с использованием служебного положения.

В рамках этого же уголовного дела следствие предъявило обвинение в покушении на мошенничество двум оперуполномоченным по особо важным делам, подчиненным Захарова - Сергею СУПОНИНУ и Дмитрию КУЛИШУ.

Как полагает следствие, Захаров, являясь должностным лицом, в обязанности которого входит обеспечение дисциплины и законности среди подчиненных ему сотрудников милиции, выявление и пресечение противозаконных деяний, совершаемых сотрудниками и работниками органов внутренних дел, в феврале 2005 г. создал и возглавил организованную группу, вовлёк в преступную деятельность Супонина и Кулиша, объединившихся в целях незаконного получения денежных средств от граждан путём злоупотребления должностными полномочиями.

В мае 2005 г. некий военнослужащий Г. должен был встретиться на автовокзале г. Артема с бывшей сотрудницей фирмы досуга "Багира", гражданкой Л., которая якобы должна была экс-работодателю $1000. В назначенное время Г. приехал на место, где девушка ему передала часть суммы - 13,5 тыс. руб. В этот момент Г. взяли с поличным Супонин и Кулиш.

Г. попросил Супонина не направлять компрометирующий его материал в военную прокуратуру, за что тот потребовал от него $5 тыс. Г. ничего не оставалось как согласиться, о чем Супонин по телефону рассказал Захарову. При этом Супонин и Кулиш объяснили задержанному, что решение вопроса об освобождении его от уголовной ответственности за денежное вознаграждение относится к компетенции их начальника, и предложили ему с деньгами проехать к Захарову в здание УВД Приморского края.

В день задержания, 18 мая 2005 года, Г. не смог собрать требуемую сумму, а материалы в отношении него, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий по указанию руководства Управления, были направлены в военную прокуратуру. Однако, пользуясь тем, что Г. об этом не подозревает, Захаров, Супонин и Кулиш в течение нескольких дней по телефону обещали решить вопрос об освобождении его от уголовной ответственности за оговоренную сумму.

В это время Г. тоже не бездействовал. На следующий день после инцидента на автовокзале он обратился в Управление ФСБ России по Приморскому краю. Сотрудники ФСБ в день, когда Г. должен был передать $ 5 тыс. посреднику Захарова, Супонина и Кулиша, решили задокументировать преступную деятельность членов группы.

Посредник - сотрудник частного охранного агентства - был осторожен и в итоге выявил-таки, что Г. пришел не один. Операция по передаче денег сорвалась. Тогда Захаров, понимая, что его совместный с подчиненными план может быть раскрыт и доведен до руководства, решил перейти в контрнаступление. Он сообщил руководству УСБ, что военнослужащий Г. якобы предлагает Кулишу взятку в $ 5 тыс. за уничтожение компрометирующих его материалов. А затем добавил, что Г. не выходит на связь для передачи денег. Но было уже поздно.

По ходатайству прокуратуры края суд избрал в отношении Захарова меру пресечения в виде заключения под стражу. Супонину и Кулишу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Супонин в ходе следствия отстранён от занимаемой должности, Кулиш из органов внутренних дел уволен.

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