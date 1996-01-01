Граница. Таежный обман

Под утро в поселке Солнечном Хабаровского края прогремел выстрел. "У лесников", - подумал один из соседей. Он же, углядев через какое-то время в глазок болтающуюся дверь, сообщил о случившемся хозяину квартиры. А тот, чуть позже, вызвал милицию.

Разговор со стражами порядка вышел очень интересный. Дескать, пропали пять или шесть китайцев вместе со своим джипом. Чуть ли не мимо проезжали и, запущенные в дом по доброте душевной, легли поспать. Позже выяснилось, что квартира сдавалась самым что ни на есть деловым людям из Поднебесной. Они на корню скупали здесь лес и даже помогали его заготавливать. А кто-то из лихих российских граждан решил немного пощипать денежных гостей.

Всех их вскоре отыскали в каком-нибудь десятке километров от поселка. Вместе с машиной, обнаруженной в таежном распадке. Китайцы были прикованы наручниками. Преступников, совершивших дерзкое разбойное нападение, ищут до сих пор. Слишком велик оказался круг подозреваемых. Как выяснилось, китайцы по дешевке скупали у деревенских мужиков древесину, которая затем формировалась в крупные партии. Покупали у российских заготовителей проштампованные бланки сертификатов, куда вписывались нужные цифры. Это стало известно оперативным путем. Сами же потерпевшие о своей деятельности предпочли скромно умолчать.

Лес рубят - бревна летят

Нелегальный вывоз в Китай дальневосточной древесины до последнего времени волновал лишь российскую сторону. Но на недавней встрече российских и китайских правоохранителей начальник Главного управления МВД России по ДВФО Анатолий ЗОЛОТАРЕВ все-таки заставил задуматься товарищей из Поднебесной, популярно объяснив, как много проходит мимо их же государственной казны денег, добытых за счет леса, грубо говоря, сворованного у соседей. Так что понимание, похоже, становится взаимным.

Даже по самым скромным подсчетам, каждый четвертый кубометр древесины, отправляемый за рубеж, добыт незаконно. Выгода очевидна - в среднем одна машина обычного кругляка, то есть спиленного и очищенного от веток дерева, приносит владельцу около $1000 чистой прибыли.

По оценкам специалистов, сегодня лесной фонд ДВФО составляет порядка 278 млн га. Запас древесины - около 20 млрд куб. м. А экспорт леса и лесоматериалов является одной из главных бюджетообразующих отраслей экономики региона. В прошлом году в тайге было заготовлено 13 млн куб. м деловой древесины на $500 млн. Основная часть пошла на экспорт.

Вывозят все!

Столь крупные потоки сырья и вырученная валюта не могут не привлекать в данную сферу экономики представителей криминальных группировок. Тем более что даже небольшой толики теневых "баксов" хватает на "зеленую" дорожку от кабинета, в котором выписываются порубочные билеты, до таежной деляны, а затем - до государственной границы.

В начале девяностых годов прошлого века браконьерство в лесу начинали небольшие, "дикие" бригады из местных лесорубов. Сейчас этот "бизнес" монополизировали криминальные и полукриминальные организации с хорошо поставленными вертикальными и горизонтальными структурами. На их долю приходится почти 90% незаконно вывозимой древесины, причем преимущественно крупного диаметра. Более тонкие стволы бросают догнивать (или догорать) на делянах.

Сегодня каждое третье преступление в лесопромышленном комплексе ДВФО выявляется в Хабаровском крае. Наиболее "пораженные" районы - имени Лазо, Вяземский, Бикинский, Нанайский, Комсомольский, Амурский и Солнечный. Как рассказал начальник отдела Генпрокуратуры РФ в ДВФО Сергей КОСТЮКОВИЧ, сегодня около 20% предприятий лесопромышленного комплекса подконтрольны организованной преступности. Причем среди "лесных баронов" фигурируют не только российские, но и китайские граждане. Достаточно сказать, что только в Еврейской автономной области в этом году было выдворено 42 гостя из Поднебесной, занимавшихся незаконной заготовкой леса.

По словам Костюковича, если схематично определить цепь преступных действий, связанных с контрабандой леса, то она выглядит примерно следующим образом. Незаконная заготовка или порубка происходит нередко с ведома контролирующих органов и местных властей. Перевозка "криминального" леса к месту хранения и погрузки, его легализация осуществляется путем смешения с законно добытой древесиной, изготавливается подложная документация. Транспортировка к таможенным переходам идет уже с сокрытием сорта древесины путем укрытия при погрузке в полувагоны и предоставления недостоверных сведений таможенным органам. Лес продается на экспорт с последующим сокрытием валютной выручки. Отмываются деньги и в России, и за рубежом.

Досье Анализ ситуации свидетельствует о росте негативных процессов. Основную часть преступлений в лесопромышленном комплексе составляют деяния, связанные с незаконной вырубкой леса, и хищения древесины. За период 2003 г. возбуждено 560 уголовных дел этой категории, в 2004 г. - 633, за 10 месяцев 2005 г. - уже 548.

Борьба с "лешими"

Прокурорами Приморского и Хабаровского краев, Камчатской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей проведены проверки соблюдения законодательства при заготовке и экспорте леса. По их результатам с начала 2005 года внесено более 70 представлений об устранении нарушений законодательства, 50 протестов, объявлены предостережения 30 должностным лицам, возбуждено два десятка административных производств в отношении юридических и должностных лиц, направлено в суд 15 заявлений.

Благодаря взаимодействию с органами внутренних дел в Приморском крае осужден замначальника управления лесным хозяйством администрации края М. КРОКС, вымогавший крупные суммы денежных средств у руководителей лесопромышленных предприятий. В Еврейской автономной области окончено расследование уголовного дела по обвинению начальника Ленинского лесхоза за предоставление работникам фирмы ООО "Жуань-Шен" участка для незаконной порубки леса в зоне водоохранного комплекса.

Расследуется уголовное дело в отношении директора Бурейского лесхоза, допустившего незаконные порубки в заповедной зоне, в результате лесному фонду Амурской области причинен ущерб в размере более 1,5 млн руб.

С. Костюкович особо отметил, что дальневосточные лесхозы при поддержке и попустительстве управлений лесами и комитетов по охране природы сами превратились в активных лесозаготовителей и организаторов незаконных порубок. Почти два года длилось расследование уголовного дела по контрабанде леса представителями ОАО "Хорлес-Трейдинг", выявленной сотрудниками Оперативно-розыскного бюро ГУ МВД РФ по ДВФО под Хабаровском. Организованная группа, разработав схему легализации незаконно добытой древесины, гнала ее вагонами на экспорт в КНР.

Экспортеры не только использовали для оформления нелегального груза документы фирм-однодневок, но и были под "крышей" государственного чиновника, помогавшего отправлять нелегальный груз за рубеж. Хабаровским краевым судом был вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя директора ОАО "Хорлес-Трейдинг" О. ТАЛЛАЛАЕВА и государственного инспектора по карантину растений А. НИКИФОРОВА, совершивших контрабанду лесоматериалов на сумму 11 млн рублей, фирма прекратила существование. Как считает С. Костюкович, эффективность работы правоохранительных органов в этом вопросе еще не адекватна складывающейся обстановке. Кроме того, прокуратура при проверке деятельности таможенных органов - последних рубежей, когда можно еще пресечь вывоз браконьерского леса - выявила немало фактов нарушений, допускаемых самими сотрудниками.

Так, таможенными инспекторами Амурской области допускались случаи выпуска товара без таможенных платежей. Не всегда производился досмотр экспортируемого леса и лесоматериалов. К примеру, в зонах таможенного контроля Благовещенской таможни в прошлом году было проведено четыре досмотра. Тогда как ежемесячная отправка в КНР только одним из акционерных обществ составляла 25-30 вагонов наших природных ресурсов.

Но винить таможенников во всех смертных грехах вряд ли стоит. Ведь не зря же для избавления от правоохранительного пресса создаются так называемые "фирмы-прокладки", которые после проведения одной или нескольких удачных сделок, как правило, прекращают свое существование.

Стоит, наверное, вспомнить и слова депутата Государственной Думы от Хабаровского края, члена парламентской комиссии по борьбе с коррупцией Бориса РЕЗНИКА: "Большинство крупных леспромхозов давно развалилось. Бывшие лесорубы или разбежались, или работают на криминальные или полукриминальные структуры. Умирают от безденежья государственные лесхозы. Уничтожена даже большая часть перерабатывающей промышленности".

Например, от огромного Амурского целлюлозно-бумажного за несколько лет остались порушенные корпуса. Бумагоделательные машины вырваны "с мясом". Даже многоэтажная металлическая башня кислородно-щелочной отбелки целлюлозы "исчезла".

Чтобы уничтожить все следы своего промысла, криминал нередко пускает пал по отработанным лесосекам. Случается, что "красного петуха" пускают и бывшие лесорубы, чтобы их лес не достался пришельцам, - классовая ненависть голодных.

Конечно, работы правоохранительным органам еще хватит надолго. Они усилили работу в отношении госчиновников и руководителей негосударственных структур в лесной отрасли, злоупотребляющих своими полномочиями. Так, в лесопромышленном комплексе ДВ было выявлено 41 должностное преступление, что на 13,9% больше, чем за тот же период прошлого года, в том числе 16 фактов взяточничества.

По данным отдела информации ГУ МВД РФ по ДВФО, на 50% увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд, на 20% - количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности. По выявленным преступлениям сумма ущерба составила более 858 млн рублей, из них наложен арест и изъято лесопродукции на сумму почти на 161 млн. В 7 раз увеличилось количество выявленных фактов контрабанды. Пресечена деятельность 24 преступных группировок, причем 12 этих ОПГ имели межрегиональные связи.

Возможно, результаты противодействия преступности в лесопромышленном комплексе были бы гораздо выше, если бы дальневосточным правоохранителям удалось, наконец, достучаться до законодателей. Уже несколько лет их неоднократно направляемые предложения так и не находят должного понимания и ответа. Самое простейшее из них - санкционировать изъятие у нелегальных лесозаготовителей той же техники, с помощью которой они уничтожают наши природные богатства. Например, за незаконную добычу водных биоресурсов у браконьеров можно в установленном законом порядке изъять не только снасти, но и катера, лодки и даже суда. А у лихих людей, орудующих в лесу, пока нельзя забрать даже топор или пилу.