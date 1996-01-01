Катастрофа. Made in China

Дату 13 ноября 2005 г. жители Хабаровского края и их китайские соседи, похоже, запомнят надолго. В этот день произошли взрывы на химическом заводе в Китае. И хотя хабаровские власти, пытаясь хоть как-то успокоить разволновавшихся людей, убеждают, что все под контролем, им будет трудно справиться с реальными последствиями катастрофы.

В том, что случившееся обернется катастрофой, те, кто хоть что-то смыслит в химии и медицине, уже даже не сомневаются. В результате в реку Сунгари, которая впадает в Амур на территории Еврейской автономии, попали ядохимикаты. По данным минприроды Хабаровского края, в водах Сунгари зафиксированы бензол, анилин, нитробензол и ксилол. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензола - в 200 раз, нитробензола - в 700 раз. А по информации Генеральной администрации КНР по охране окружающей среды, уровень ПДК нитробензола превышает в 1,46 раза, содержание бензола близко к норме. Но бензол разрушает клетки крови даже в допустимых концентрациях. При постоянном воздействии это вещество вызывает повреждение костного мозга, внутренних органов, может привести к лейкемии.

По оценкам китайской стороны, грязная вода выйдет в Амур не ранее 8 декабря. Расчеты специалистов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росгидромета более пессимистичны и свидетельствуют о том, что отрава придет уже 6-7 декабря. Таким образом, исходя из скорости течения Амура, которая составляет 3,3 км/ч, и расстояний между населенными пунктами (расстояние по Амуру от устья Сунгари до Хабаровска - 276 км, от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре - 345 км, от Комсомольска до Николаевска-на-Амуре (устья Амура) - 560 км), к берегам дальневосточной столицы "пятно" приползет через трое суток после попадания в Амур - 9-11 декабря. Это все же не так скоро, как ожидалось в самом начале. Если верить сегодняшним оценкам, то к Комсомольску отравленную воду принесет через четыре дня после Хабаровска (13-15 декабря). А у жителей Николаевска еще больше времени на то, чтобы запастись водой, - зона загрязнения появится там не раньше 21-23 декабря.

Учитывая, что длина пятна (в районе Харбина оно составляло порядка 100 км) будет увеличиваться, разбиваясь по ходу течения, длительность периода времени, в течение которого будет сохраняться превышение ПДК, как утверждают в МЧС, по самому неблагоприятному сценарию составит от 10 до 14 суток. Поэтому, мол, создавать ажиотаж и панику вокруг всей этой ситуации не стоит. В Хабаровске воду обещают отключить именно в то время, когда "пятно" будет на подходе к городу, ведь централизованное водоснабжение в дальневосточной столице полностью осуществляется из Амура. Горячую и холодную воду отключат примерно за двое суток до прихода заразы к водозабору. В это время, как пообещали городские власти, люди от жажды не умрут - их будут бесплатно снабжать водой 64 цистерны на колесах. Уже заготовлено 50 тыс. куб. м воды. Этого должно хватить на период полной "отключки".

Тем не менее горожане начали паниковать уже 22-23 ноября, когда в некоторых СМИ появилась информация о том, что воду отключат уже на днях и на неопределенный срок. Где-то даже прозвучало, что чуть ли не на всю зиму. Для не закаленных водными кризисами хабаровчан эти новости оказались просто убийственными. Люди бросились в магазины скупать всю имеющуюся там воду - негазированную, газированную, недорогую местную и элитарную французскую. За каких-то пару дней паники оптовики сделали полугодовую выручку. Доходило до маразма времен социализма - в некоторых магазинах больше двух бутылок в одни руки не давали. В розничной торговле цены на воду вмиг взлетели в пять-шесть раз. Заказы на доставку воды, как рассказали "ДК" в одной из компаний, за два дня увеличились более чем в три раза, и водители едва успевали доставлять канистры в разные концы города.

В отношении предприимчивых продавцов власти обещали принять меры. Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ сказал, что он с помощью своих рычагов воздействует на таких продавцов, наживающихся на чужом горе. А полпред в ДВФО Камиль ИСХАКОВ посоветовал людям не покупать дорогую воду и тем самым лишить магазины навара. 25 ноября, после очередного совещания комиссии, он заявил, что российская сторона следит за ситуацией на Амуре со спутников, все находится под контролем и оснований для паники нет. "Я по жизни чувствую, что беспокоиться не о чем", - утешил полпред. Учитывая, что Камиль Шамильевич обещал, что всегда будет говорить только правду, оснований волноваться, наверное, нет. Пока. Во избежание панических настроений даже чрезвычайную ситуацию в Хабаровске никто так и не объявлял.

Снова заговорили о строительстве Тунгусского водозабора, который пока есть только в проекте. Дело за "малым" - необходимо 2 600 млн руб. По словам первого зампреда правительства Хабаровского края Владимира ПОПОВА, краевой бюджет такую сумму не потянет, а федеральные власти больше 60 млн руб. дать не готовы. Пока в крае пытаются обойтись реальными средствами и силами. 29 ноября в Хабаровск привезли 20 т активированного угля из Перми для местных водозаборов. Специалисты утверждают, что уголь поможет защитить людей от бензола.

Впрочем, активированный уголь все-таки не панацея. Зная о коварных свойствах бензола, некоторые уже уехали из краевого центра до лучших времен, утверждая, что весной, во время таяния льда на Амуре, здесь будет вообще смертельно опасно.

Никто не знает, что будет с жителями многочисленных прибрежных поселков, которые не один десяток лет кормятся рыбой из Амура. Сложно представить, что ожидает людей, которых кормят огороды и дачи. Ведь отравленная вода попадет и в землю. И как бы ни извинялось правительство Китая за то, что случилось, миллиону человек, которые живут на протяжении 1150 км от устья Сунгари до устья Амура, от этого едва ли станет легче. Последствия бензольной интоксикации могут проявиться и через 25 лет. А пока... все под контролем.