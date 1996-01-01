Заработала "полиция нравов"

В декабре 2005 года в УВД Владивостока была создана группа по борьбе с правонарушениями в сфере общественной нравственности.

По словам старшего группы, капитана милиции Алексея ВОДОПЬЯНОВА, после проведенных мероприятий закрылись фирма досуга "Семь футов" и "Фея". Были закрыты апартаменты в квартире дома №99 по Океанскому проспекту и в квартире дома №128 а по проспекту 100 лет Владивостоку.

Как отметили в пресс-службе УВД Владивостока, по итогам работы "полиции нравов" в декабре 2005 года в суды направлено 18 протоколов об административных правонарушениях. Таким образом, в первый раз каждая из оштрафованных девушек заплатит 1,5 тысячи рублей, а водитель или администратор - 2 тысячи рублей.

Как сообщил Алексей ВОДОПЬЯНОВ, к уголовной ответственности за участие в досуговом бизнесе пока никто еще не привлекался. Пока нет судебных прецедентов, когда уголовное дело возбуждалось бы по статье 241 УК РФ - "Организация занятия проституцией".