В Приморье суды были снисходительны к нарушителям противопожарной безопасности

"Российская газета" опубликовала интервью с главным госинспектором по пожарному надзору РФ Геннадием КИРИЛЛОВЫМ, в котором дается оценка противопожарной безопасности в стране в свете трагедии во Владивостоке, случившейся 16 января.

В частности, "Российская газета" упоминает закон, вступивший в силу 8 августа 2005 года, согласно которому пожарный инспектор может через суд не только накладывать штрафы, но и приостанавливать деятельность нарушителей противопожарной безопасности.

Как отмечает главный государственный инспектор, в суды было подано 2324 дела, приостановлена по решению судов работа 547 учреждений. В Приморском крае в суды было подано 311 дел: в 56 случаях предприниматели отделались штрафами, было вынесено 52 предупреждения и 27 дел прекращено. Еще 140 дел до сих пор рассматриваются. Остальные судами не приняты вообще.