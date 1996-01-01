Трагедия, которую замолчали

22 октября 1976 года, пятница, 16.00. О пожаре, который случился в этот день в Тихоокеанском институте биоорганической химии (ТИБОХ), никто в Советском Союзе так толком и не узнал. О нем рассказал только "Голос Америки"...

Институт располагался в каменном здании с высокими потолками под пять метров, и когда во время пожара научные сотрудники выпрыгивали из окон 4-го и 5-го этажей, то высота эта вполне была сопоставима с высотой здания ПромстройНИИпроекта, откуда 16 января 2005 года выпрыгивали юные сотрудницы банка. И это еще не все параллели. Число жертв на пожаре 30-летней давности тоже вызывало сомнения общественности. Травмы у пострадавших были схожи.

А причина пожара вот в чем... Есть такое вещество - серный эфир. По правилам оно должно храниться в несгораемом помещении, и для опытов его можно приносить в лабораторию крохотными порциями. Но не зря говорят в авиации: "Инструкции кровью писаны". Стоит только нарушить инструкцию... Так вот, лаборанту надоело таскать серный эфир понемногу, и он принес в лабораторию на 5-й этаж целую бутыль. Уронил, разбил, и роковое вещество полыхнуло огромным огненным шаром. Никакой водой его потушить невозможно.

30 лет назад Тамара ПАВКО была студенткой ДВГУ и проходила практику в ТИБОХе. Когда в лабораторию, где сидела Тамара, ворвалась горящая лаборантка Лена с криком "Пожар!", женщины пытались потушить ее огнетушителем. Но его мощности не хватило! В те годы люди увлекались одеждой из трикотина. Сгорая, эта толстая синтетическая ткань агрессивно вгрызалась в тело. Горящая девушка добежала до первого этажа, на вахте огонь потушили, и она еще прожила три дня. Умерла от ожогов, не совместимых с жизнью...

Пары эфира разнеслись по всему зданию. Третий, четвертый, пятый этажи вспыхнули мгновенно. Люди выпрыгивали в окно на палатки, которые растягивали внизу прибежавшие из соседних институтов коллеги, но брезентовое полотно лопалось под тяжестью тел. Многие из прыгавших гибли мгновенно. Так, с третьего этажа выпрыгнули муж и жена, с пятого молодая девчонка, дочь архитектора. По подсчетам Тамары, число разбившихся насмерть было не меньше пяти, а число обожженных - значительно больше.

- Говорят, в экстремальной ситуации у человека откуда-то берутся невероятные силы, - вспоминает Тамара. - Я до сих пор удивляюсь, как я могла, зацепившись одной рукой за подоконник, висеть на нем. Помню, как мы с коллегой висим на окне, и она говорит: "У нас же в соседней лаборатории хранится люмогидрит лития, если он загорится, будет такой взрыв, что от этого здания ничего не останется". Так бы я и довисела до приезда пожарных, но мне коллеги закричали: "Прыгай! Ты нам мешаешь". Я и прыгнула. Очнулась уже в больнице. После меня прыгала однокурсница Наташа БУСАРОВА - она упала на руки и переломала их. В больнице она была "ходячая" и часто навещала меня. Мы до сих пор дружим.

С переломами ног, бедер, множественными ушибами Тамара пролежала в гипсе на вытяжке полтора месяца. Ей делали несколько операций - крупных и мелких. Тамара с благодарностью вспоминает врача Григория Сергеевича КУЧЕРЕНКО. Но, как ни старались врачи, одна нога у нее все же так и осталась на 2,5 см короче другой. Год Тамара ходила на костылях, несколько лет хромала с палочкой. Когда ноги зажили, начался страшно болезненный процесс разработки суставов, которые не гнулись. Через "не могу", через дикую боль она добилась своего - нога стала сгибаться. Спустя много лет она решилась родить второго ребенка (сын родился до пожара). К концу беременности начали расширяться кости, и боль была такая, что сидеть Тамара не могла - только ходить и лежать. Так она "выходила" свою дочь.

Еще на больничной койке ее допрашивала милиция: "Почему вы не тушили пожар? Зачем вы сразу побежали к окну и открыли его?" Что можно ответить на это? Было страшно. Тушить необъятный пожар махоньким огнетушителем - бесполезно. Хотелось выпрыгнуть в окно и - если Бог даст - спастись или умереть сразу, без боли.

- Мы все скорбим о погибших 16 января, - говорит Тамара. - Но я хочу сказать, что самое тяжелое испытание сейчас предстоит тем, кто выжил. Две девочки, которых отвезли в Москву, - им ведь сейчас будут делать одну за другой операции по пересадке кожи, и это будет длиться не один месяц. Нужно огромное мужество, чтобы выжить, вынести все и не сломаться. Им сейчас так важна поддержка семьи, друзей. Есть испытания, которые человеку одному не вынести. Если бы не мой муж, если бы не близкие люди - я бы уже и не жила.

Как сейчас Тамара помнит тот солнечный день, пятницу, когда она отпрашивалась у руководителя практики отпустить ее на электричку в 14.00, чтобы поехать к сыну в Михайловку. Это так понятно - молодая мама соскучилась по малышу. Но ее не отпустили, и она убивала время за чтением книги по хиромантии, разглядывала свою ладонь и удивлялась: "Почему у меня такая короткая линия жизни?". Выжив, она прочитала Библию, все труды Рериха и много религиозной, эзотерической, философской литературы. В те годы за такие книги сажали, но ей было не страшно, на пожаре она отбоялась на всю оставшуюся жизнь. Что касается здоровья, то его с тех пор так и не было... Всю жизнь на инвалидности, всю жизнь дикие боли.

Когда телевидение передавало репортаж с пожара 16 января, Тамара Павко его не смотрела - не было сил. Хорошо бы, чтобы нашлись люди, которые подняли и обнародовали архивы 30-летней давности.