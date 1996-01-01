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Банда осуждена
30 января краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по обвинению членов банды в совершении разбойного нападения во Владивостоке на инкассаторов ООО "А-Спект".
В ходе судебного следствия установлено, что ранее судимый Владимир КАРПИЕНКО осенью 2004 года узнал от своего знакомого Алексея ОСОВСКОГО о том, что тот работает в должности милиционера отдела вневедомственной охраны Первореченского РУВД г. Владивостока и в его обязанности входят сопровождение и охрана крупных сумм выручки автозаправочных станций ООО "А-Спект".
Осовскому были достоверно известны марка и номер автомашины, перевозящей деньги, график и маршрут ее движения, а также то обстоятельство, что крупные денежные суммы перевозятся невооруженным водителем в сопровождении одного охранника. У Карпиенко возник умысел на совершение разбойного нападения на инкассаторов, их убийства и хищения перевозимых денег. С этой целью Карпиенко в январе 2005 года создал банду, в которую вовлек своего друга Игоря ФИЛИНА и знакомого - ранее судимого Антона МЕЛЬНИЧЕНКО. Карпиенко совместно с участниками банды, Филиным и Мельниченко, 14 февраля 2005 года около здания по ул. Бородинская, 14 во Владивостоке совершили разбойное нападение на водителя-охранника ООО "А-Спект" Александра Ширяева и милиционера ОВО Первореченского РУВД Сергея Филиппова.
Преступник произвел два прицельных выстрела из пистолета марки "ТТ" в сотрудника милиции и убил его, а также два выстрела - в водителя-охранника Ширяева, причинив ему огнестрельное ранение брюшной полости и правого бедра. После чего преступники завладели сумкой с деньгами в сумме 2 миллиона 338 тысяч рублей и скрылись с места происшествия на автомашине, которой управлял Мельниченко. Вадим ОМЕЛЬНИЦКИЙ не принимал непосредственного участия в совершении разбойного нападения, однако с места происшествия скрылся вместе с участниками банды, предоставил им свою квартиру для укрывательства похищенного, за что получил свою долю денег.
Суд согласился признать Карпиенко виновным в создании банды, руководстве ею; в совершении разбоя организованной группой в целях завладения имуществом в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; в посягательстве на жизнь сотрудника милиции; покушении на убийство; а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Суд приговорил Карпиенко к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Филин и Мельниченко судом признаны виновными в участии в банде и совершенном ею разбойном нападении. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд признал виновным Осовского в пособничестве разбойному нападению и назначил ему меру наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Омельницкий приговором суда признан виновным в совершении заранее не обещанного укрывательства особо тяжких преступлений и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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