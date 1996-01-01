www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Банда осуждена

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

30 января краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по обвинению членов банды в совершении разбойного нападения во Владивостоке на инкассаторов ООО "А-Спект".

В ходе судебного следствия установлено, что ранее судимый Владимир КАРПИЕНКО осенью 2004 года узнал от своего знакомого Алексея ОСОВСКОГО о том, что тот работает в должности милиционера отдела вневедомственной охраны Первореченского РУВД г. Владивостока и в его обязанности входят сопровождение и охрана крупных сумм выручки автозаправочных станций ООО "А-Спект".

Осовскому были достоверно известны марка и номер автомашины, перевозящей деньги, график и маршрут ее движения, а также то обстоятельство, что крупные денежные суммы перевозятся невооруженным водителем в сопровождении одного охранника. У Карпиенко возник умысел на совершение разбойного нападения на инкассаторов, их убийства и хищения перевозимых денег. С этой целью Карпиенко в январе 2005 года создал банду, в которую вовлек своего друга Игоря ФИЛИНА и знакомого - ранее судимого Антона МЕЛЬНИЧЕНКО. Карпиенко совместно с участниками банды, Филиным и Мельниченко, 14 февраля 2005 года около здания по ул. Бородинская, 14 во Владивостоке совершили разбойное нападение на водителя-охранника ООО "А-Спект" Александра Ширяева и милиционера ОВО Первореченского РУВД Сергея Филиппова.

Преступник произвел два прицельных выстрела из пистолета марки "ТТ" в сотрудника милиции и убил его, а также два выстрела - в водителя-охранника Ширяева, причинив ему огнестрельное ранение брюшной полости и правого бедра. После чего преступники завладели сумкой с деньгами в сумме 2 миллиона 338 тысяч рублей и скрылись с места происшествия на автомашине, которой управлял Мельниченко. Вадим ОМЕЛЬНИЦКИЙ не принимал непосредственного участия в совершении разбойного нападения, однако с места происшествия скрылся вместе с участниками банды, предоставил им свою квартиру для укрывательства похищенного, за что получил свою долю денег.

Суд согласился признать Карпиенко виновным в создании банды, руководстве ею; в совершении разбоя организованной группой в целях завладения имуществом в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; в посягательстве на жизнь сотрудника милиции; покушении на убийство; а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Суд приговорил Карпиенко к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Филин и Мельниченко судом признаны виновными в участии в банде и совершенном ею разбойном нападении. Им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд признал виновным Осовского в пособничестве разбойному нападению и назначил ему меру наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Омельницкий приговором суда признан виновным в совершении заранее не обещанного укрывательства особо тяжких преступлений и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru