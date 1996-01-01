Птичий грипп Хабаровску не страшен?

Опасность эпидемии птичьего гриппа, о которой сегодня так много говорят в мире, сильно преувеличена, считает директор института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Борис ВОРОНОВ.

"Я бы не драматизировал обстановку, и считаю, что говорить о том, что нас ждет пандемия - нельзя, - сказал хабаровский ученый. - Интерес к птичьему гриппу вырос в связи с тем, что стали отмечать отдельные смертельные случаи. Я думаю, что в тех условиях, в которых живем мы, - это мои предположения - он, возможно, существует давно. Наверное, были и смертельные случаи. Ведь при том минимальном контроле, который существовал, да и сегодня существует в глубинке, мы не можем отследить эти случаи...".

Еще в 70-е годы прошлого века в Хабаровском крае под руководством орнитолога Геннадия РОСЛЯКОВА в институте микробиологии выделили более ста вирусов, переносимых птицами. Какой из этих штаммов, на каком этапе стал агрессивным - сегодня сказать трудно. Известно, что на Дальнем Востоке люди умирали от болезней, переносимых ондатрой, медведем, другими дикими животными. Но тогда учет погибших никто не вел, а ведь многие охотники десятилетиями ели мясо этих животных и умирали.

Проблема переноса болезней птицами должна быть изучена досконально, уверен Борис Воронов. Надо только тщательно проследить, какие вирусы могут выйти на простор и поразить человека. Пути миграции птиц на Дальнем Востоке хорошо известны. Один из них пролегает вдоль побережья Охотского моря, потом по долине Амура уходит к Хабаровску, затем идет по долине Уссури, часть уходит на Сунгари. Вторая ветвь идет вдоль Курил, Сахалина и выходит на Японию. Есть несколько мелких пролетных путей.

Борис Воронов считает, что все они должны быть под контролем. Ученые не раз говорили о том, что под Хабаровском надо организовать станцию кольцевания с тем, чтобы четко знать, куда летят птицы, где в Юго-Восточной Азии они концентрируются. Ведь когда мы будем знать места концентрации птиц, сможем просчитать, что они могут нам принести. Но пока средств на такую станцию не найдено. На вопрос, надо ли быть осторожным, ученый заметил, что беречься необходимо всем, и очень важно, чтобы не было прямых контактов с дикими птицами.