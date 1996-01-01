Апелляционный арбитражный суд во Владивостоке так и не прописался

Рождение 5-го Апелляционного арбитражного суда во Владивостоке откладывается на неопределенное время. К установленному сроку - 1 января 2006 г. - новый орган экономического правосудия сформирован не был. Почему? Об этом "ЗР" рассказал председатель Арбитражного суда Приморского края Сергей ЧУМАКОВ.

- Сергей Тимофеевич, прошло уже более года, как Высший арбитражный суд (ВАС РФ) определил город Владивосток местом постоянного пребывания 5-го Апелляционного арбитражного суда. Что мы имеем на сегодняшний день?

- Немного, к сожалению. В соответствии с соглашением между ВАС и администрацией Приморского края для размещения суда предоставлены площади в доме № 115 на ул. Светланской. Мы должны были принять помещение на свой баланс, чтобы заниматься там ремонтом и реконструкцией. Здание-то ведь не приспособлено для отправления правосудия! Но поскольку средства не выделены, то и работы не ведутся.

- Почему эта миссия возложена на вас, а не на руководство Апелляционного суда?

- Да нет еще ни руководства, ни аппарата, ни самих судей! Председатель пока не назначен, хотя его кандидатура получила одобрение Высшей квалификационной комиссии (ВКК). Это профессор Юридического института ДВГУ Александр КОРОБЕЕВ. Следующий этап - кадровая комиссия при Президенте РФ. С формированием судебного состава дела обстоят примерно так же: пятеро кандидатов ждут Указа главы государства о назначении, еще четверым предстоит пройти "чистилище" ВКК. Отмечу, что все претенденты в апелляционные судьи - выходцы из Приморского арбитражного суда. Почему-то из других регионов Дальневосточного округа не нашлось желающих участвовать в конкурсе.

- Какова сфера деятельности 5-го апелляционного суда?

- Он должен проверять законность судебных актов, принятых арбитражными судами Камчатской и Сахалинской областей, Приморского края.

- Но эти регионы не имеют общих границ и крайне удалены друг от друга! Чем вызвана такая конфигурация и почему для пребывания суда избран именно Владивосток?

- Место дислокации определялось по нескольким критериям. Все три субъекта Федерации связаны морем, между ними существует устойчивое авиасообщение. Владивосток оказался предпочтительнее других городов, поскольку располагает достаточно развитой учебной и кадровой базой. Здесь очень сильная юридическая школа! А Приморский арбитражный суд, скажу без лишней скромности, занимает на сегодня лидирующие позиции в Дальневосточном судебном округе. Неспроста именно за счет наших кадров и происходит формирование базового состава апелляционного суда. Другой критерий - возможность предоставления суду подходящего помещения. Вот почему, как я думаю, выбор пал в итоге на Владивосток. Что касается городов Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, то там изначально планировалось создать так называемые суды присутствия. Это своего рода местные филиалы, подразделения апелляционного суда.

- Насколько известно, их необходимость подвергается большим сомнениям.

- Да, существуют разные взгляды на эту проблему. Сторонники судов присутствия говорят, что те должны быть максимально приближены к местным предприятиям. Противники, к которым отношусь и я, возражают: мол, тогда в неравное положение будут поставлены предприниматели из других регионов, а это дискриминация!

Следующий довод "против" связан с количеством судей апелляционного суда. На первом этапе их общая численность должна составить 19 человек вместе с председателем. Соответственно 11 во Владивостоке и по 4 - в судах присутствия в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. Однако четверо человек вряд ли смогут нормально отправлять правосудие, так как все дела рассматриваются коллегиально и трое судей должны быть задействованы непременно. Поскольку отпуска у судей, проживающих на Севере, достаточно большие, то один из них почти всегда будет на отдыхе. Простая арифметика: 9 месяцев в году суд присутствия будет состоять фактически из 3 человек. Добавьте сюда болезни, учебу, командировки - и станет ясно, какая нагрузка, ответственность ляжет на плечи оставшихся. Не нужно исключать и отводы судей, и то, что постановления суда могут быть отменены вышестоящей инстанцией, тогда встанет вопрос о рассмотрении дела в ином составе.

Есть сомнения и по поводу обоснованности затрат на суды присутствия: содержание помещения, аппарата и т.д. Кроме того, наверняка встанет вопрос о неравенстве судей в части распределения нагрузки. Уже сегодня на долю сахалинских и камчатских судей, рассматривающих споры во второй инстанции, приходится вдвое меньше дел, чем в Приморье. А ведь базовая зарплата у всех одинаковая. Неравномерность нагрузки, естественно, может влиять на качество правосудия и сроки рассмотрения дел.

- Значит, вы предлагаете отказаться от судов присутствия, а что взамен?

- Должен быть создан полноценный апелляционный суд во Владивостоке. Говорят, мол, далеко и дорого добираться сюда с той же Камчатки. Но зачем истцу или ответчику участвовать в процессе лично? Закон дает возможность действовать через представителя. Во Владивостоке много опытных юристов, адвокатов, которых можно нанять для защиты своих прав и интересов. Надо исходить из того, что апелляционной суд, хотя и пересматривает дело по правилам 1-й инстанции, но на основе той доказательственной базы, которая уже была сформирована. Дополнительные доказательства могут представляться только в одном случае: если заявитель жалобы или другая сторона не имели ранее практической возможности предъявить такие доказательства. Поэтому большого смысла для сахалинцев и камчадалов приезжать и лично участвовать в судах я не вижу. Хотя, конечно, этого права у них никто не отнимает.

- Но если апелляционный суд целиком размещать во Владивостоке, потребуется уже 19 опытных судей. Вам такое по силам, учитывая, что пока нет охотников со стороны?

- Сделать это только за счет Арбитражного суда Приморского края (у нас сейчас 47 судей), будет очень сложно, чтобы не нанести урон 1-й инстанции.