Фальшчервонцы

Фальшивые купюры достоинством в 10 и 1000 руб. обнаружены и изъяты в расчетно-кассовом центре Находки. Причем "мелкая" купюра обнаружена впервые - ранее речь шла только о банкнотах достоинством в 100 и 1000 руб.

По оценкам специалистов, качество подделок высокое, они обладают защитными свойствами, включая водяные знаки, нити и рельефное изображение. Массовый вброс в обращение фальшивок в Находке наблюдался в июне и в конце прошлого года. Было установлено, что часть из них ввезена из Китая. Имеют ли отношение нынешние купюры к партии фальшивок, обнаруженных раньше, еще предстоит выяснить.