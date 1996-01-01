Таран на переезде

25 января на 22-м километре станции Артем-2 на неохраняемом железнодорожном переезде водитель микрогрузовика, грубо нарушив правила дорожного движения, проехал запрещающие сигналы автоматической переездной сигнализации (АПС) и врезался в электровоз проходящего поезда № 3.

Скорость поезда была 90 км в час. На такой скорости мгновенно остановить состав практически невозможно. От удара автомобиль отлетел на 15 метров в сторону движения поезда, водитель получил тяжелейшие травмы, но, к счастью, остался жив.

Помни о правилах

Более плачевное последствие имело столкновение автомашины "Хонда" с грузовым поездом, случившееся 6 января на регулируемом переезде 9074 км Кнорринг-Мучная. Водитель ТКАЧЕНКО, 1963 год рождения, буквально наплевав на запрещающие сигналы АПС, в данной ситуации иначе и не скажешь, на большой скорости врезался в 44-й вагон проходящего поезда. Из-за его головотяпства погиб пассажир "Хонды", а сам Ткаченко и его пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Согласно статистике, в период с 1997 г. по 2005 г. в Приморье произошло 100 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, в которых 63 человека было травмировано и 19 человек погибло.

Уже в январе этого года в Приморье автомашины трижды "таранили" локомотивы или вагоны. По убеждению заместителя начальника ВО ДВЖД Сергея МАКСИМЦЕВА, высказанному им во время пресс-тура, организованного для представителей региональных СМИ на станции Океанская, "основной причиной аварий является грубое нарушение водителями правил проезда ж/д переездов".

Несмотря на тенденцию снижения количества ДТП, ситуация, сложившаяся в системе мер безопасности на железной дороге, вызывает озабоченность, в том числе и в Приморском крае. А тяжесть последствий от произошедшего остается высокой.

Между тем выезд представителей СМИ, совместно с сотрудниками краевой ГАИ и ГАИ города Владивостока на станцию Океанская, где действует автоматическое устройство заграждения переезда (УЗП), не показушный отголосок Краснодарской трагедии, случившейся 13 января. По словам господина Максимцева, это "плановое мероприятие, способствующее повышению безопасности на железной дороге".

Сегодня Владивостокским отделением дороги эксплуатируется 236 ж/д переездов, из них 32 обслуживаются дежурными работниками. Семь ж/д переездов проходят через дороги федерального значения, 68 переездов - через автодороги городского и 161 переезд - через автомобильные дороги местного значения. Кстати, одним из самых опасных ж/д переездов, на счету которого не одна человеческая жизнь, считается переезд на 230 км перегона Махалино-Хасан. Таким же проблемным считается переезд на 127 км перегона Бамбурово-Сухоновка. Здесь уже начались работы по строительству путепровода, обеспечивающего безопасное пересечение машинами железнодорожного полотна.

Досье Самые опасные ж/д переезды в Приморье. Лесозаводский район: ж/д переезды на 8903 км и 8922 км. Спасский район: ж/д переезды на 9063 км и 9083 км. Надеждинский район: ж/д переезд на 9245 км. Город Находка: ж/д переезд на 175 км.

Полеты в никуда

Как известно, аварийность на ж/д переездах и автотранспорте обусловлена двумя составляющими. Во-первых, уровнем технического состояния переездов. Во-вторых, уровнем профессиональной подготовки водителей транспортных средств.

Судя по всему, первая составляющая у Сергея Максимцева не вызывает волнений. Для повышения безопасности движения специальными средствами сигнализации - проблесковыми маячками и сиреной уже оборудовано 24 переезда с дежурными работниками, и 17 переездов "вооружены" автоматическими УПЗ, такими же, как на станции Океанская, стоимостью в 3,5 млн руб. Еще недавно ж/д переезд на станции Океанская считался одним из самых опасных в пригороде Владивостока, но с установкой УПЗ негативный статус с него был снят. Действительно, только идиоту может прийти в голову, перескочить на машине через почти вертикальный барьер из металла высотой около 70 см.

Сергей Максимцев признает, что автоматические УПЗ - удовольствие дорогое, но человеческая жизнь дороже. Точнее, бесценна. Именно поэтому в 2005 г. в рамках реализации концепции ОАО "РЖД" по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах, на Владивостокском отделении дороги было установлено 8 специальных УПЗ.

Что же касается уровня профессиональной подготовки водителей, то здесь мнение железнодорожников и "гибэдэдэшников" совпадает: автошколы готовят своих питомцев из рук вон плохо. Иначе чем еще объяснить эту жуткую статистику? Только в 2005 г. в Приморье было выявлено 594 водителя, грубо нарушивших правила проезда ж/д переездов.

Были зафиксированы случаи, когда "лихачи-камикадзе" пытались перелететь через ж/д переезды даже при опущенном шлагбауме! Абсолютно не осознавая, что тем самым они рискуют не только своей жизнью, но и жизнями других людей. Чем заканчиваются такие полеты в никуда, мы, к сожалению, уже знаем.