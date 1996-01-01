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Пепел и лед
Москву - таки пробрало. В прямом, переносном, во всех возможных смыслах. Сюда пожаловали крещенские, по-сибирски бодрые и кусачие морозцы. Говорят, лет 30 такого уж не видывали. Удивляются. Но больше всего - говорят. Вторую неделю программы новостей в Москве (они слегка отличаются от того, что показывают федеральные каналы "на страну") кричат и плачут, притопывая о том, как бедным москвичам и их маленьким елочкам "холодно зимой".
А про другое - молчат. Вот уже и разумный человек, телекритик Ирина ПЕТРОВСКАЯ заметила в эфире "Эха Москвы" 21 января: "Не будь этого мороза в Москве, так бы и сообщали о холодах в стране - постольку-поскольку. Здесь общая картина: Москва - центр мира, в Москве происходит какая-то глобальная катастрофа. Эти катастрофы куда в больших масштабах происходят во всех городах и весях России, в обычной жизни, но - пока не коснется Москвы, как правило, в информационном освещении этой темы вообще нет".
Во Владивостоке на прошлой неделе случилась самая настоящая катастрофа. Беда, стоившая 9 человеческих жизней... В новостях "для Москвы" трагедия людей, заживо сгоревших и разбившихся "на Гоголя", появилась только после неоднократных улюлюканий про погоду и тяжесть бытия, которая предстоит бедным жителям столичного региона. Причем выражение лиц ведущих информационных программ было одинаково-приветливым: и в случае с рассказом о грядущем морозильнике, и сразу после страшных кадров из Владивостока...
У нас страна не плачет. Она содрогается. Каждый раз, когда где-то случается по-настоящему большая беда, мы, скрипя зубами, плачем себе тихонько в подушку. Потом прощаем. Довелось даже услышать от коренного москвича по поводу Беслана: "Так им и надо, а то бы выросли в террористов!" Это - про детей, которым стреляли в спину кровожадные шакалы с автоматами. А про владивостокцев, погибших по чьей-то вине, думалка благодаря телевизору работала просто: увидели-ужаснулись-забыли. Все. Холода идут.
Незадолго до пожара на Гоголя на Кубани вылетевший на переезд автобус был протаранен поездом, потом в Нижегородской области провалилась под лед "Газель" (6 погибших), по Амуру продолжает шествие бензольное пятно... Нет этого в новостях для столицы! Протарахтели, показали кадры - и к любимым холодам... Это же про нас, несчастных. А потом удивляются - и чего Москву во всей стране так не любят?
Редактор одной из владивостокских газет, будучи в командировке в Москве, разговорился с таксистом, среднего возраста дядькой, коренным столичным жителем. "А что, говорит, у вас во Владивостоке, все время люди на митинги ходят? Им что, за это платят?" Наш коллега из машины чуть не выпал: "Нет, говорит, они мнение свое донести хотят". Теперь удивлялся водила: "Да? Странные какие-то! У нас бы без денег никто не пошел транспарантами махать..."
Спасибо, владивостокцы, что вы не задаете вопроса: "Кто заплатит?". Вы просто идете и задаете неудобные вопросы власти. Они, конечно, не ответят: что лучше - сгореть или разбиться? Но в большинстве наших городов сегодня и спрашивать никто не станет. Потому что за сочувствие не платят...
Москва.
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