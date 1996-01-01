В Хабаровском аэропорту ловят птичий грипп

В аэропорту Хабаровска, который принимает международные рейсы, в связи с угрозой птичьего гриппа усилены меры безопасности. Как сообщили в пресс-службе КГУП "ДальАвиа", каждый борт, прибывающий из стран Юго-Восточной Азии, тщательно проверяют.

"Птиц, в частности попугайчиков, к нам не везут, но необходимые меры безопасности по предупреждению проникновения птичьего гриппа мы подготовили, - рассказали в пресс-службе. - Спрашиваем у прибывших людей, нет ли температуры, обращаем внимание на чихающих, кашляющих людей. Здание аэровокзала обрабатывается специальным усиленным дезинфекционным раствором. Прямых рейсов из Турции в Хабаровск нет, но авиарейсы из Китая всегда под пристальным присмотром".

В отделе здравоохранения Хабаровска сообщили, что от человеческого гриппа в Хабаровске привито вакцинами более 100 тысяч человек. Вакцинация от гриппа в городе началась в начале октября 2005 года.