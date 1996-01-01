Хабаровску компенсируют затраты на борьбу с бензольным пятном

135 млн руб. будет выделено из федерального бюджета на компенсацию затрат, связанных с ликвидацией последствий злополучного бензольного пятна, которое целый месяц держало в напряжении весь край. Об этом губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ договорился на встрече с министром по ЧС Сергеем ШОЙГУ в Москве.

Кроме того, губернатор провел еще ряд важных встреч. Например, с руководством партии "Единая Россия" Ишаев обсудил вопросы, связанные с финансированием строительства дороги Лидога -Ванино. Пока что предполагаемое федеральное финансирование - 100 млн руб. "Эта сумма абсолютно маленькая, мы хотим увеличить ее хотя бы на 300 млн.", -сообщил губернатор.