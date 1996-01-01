Владивосток проводил в последний путь жертв трагедии

В прошедшую пятницу Владивосток прощался с жертвами трагедии, реальность которой многие не могут осознать до сих пор. Девять жизней, страшно прервавшихся на глазах у сотен людей, разве может такое случиться в нашей обыденной суете, да еще в XXI веке, веке торжества человеческого гения и электроники? Увы, еще как может...

Трагедия заставила сначала оцепенеть от ужаса и бессилия, а после - мучиться от нестерпимой душевной боли. Пусть на несколько дней, но город стал другим. Пришибленность. Да простят нас читатели за это слово, но именно оно больше всего подходит к поведению владивостокцев в эти дни. Как будто по неслышной команде в одночасье смолкли разговоры, исчезли улыбки и, казалось, будто люди вжались, стараясь удержать в себе что-то мучительное, не дающее покоя и рвущееся наружу... Горожане боялись смотреть друг другу в глаза - горе может объединять, но всегда остается очень личным чувством... Если уж что-то и интересовало людей, так это любые новости ОТТУДА.

И еще. Все мы в очередной раз убедились, что даже одна оборванная жизнь - это слишком много. А столько смертей сразу оказались целой катастрофой для такого города, как Владивосток. Концентрические волны трагедии, расходясь и не ослабевая от страшного места, накрывали ВСЕХ. От них не было спасения любому нормальному человеку. Вышло, что практически КАЖДЫЙ горожанин потерял кого-то родного, близкого, друга, коллегу, соседа, либо знаком с теми, по кому горе ударило напрямую. Без всякой пощады...

Конечно, были и другие. Те, кто вместо раскаяния и извинений попытался подогреть свое чиновничье реноме на еще не остывших углях жуткого кострища. Те, кому доверили руководить службами, отвечающими за нашу с вами безопасность, а они оказались профессионалами в основном по спасению собственных кресел. На всех ПОГУБЛЕННЫХ ЖЕНЩИН не нашлось НИ ОДНОГО МУЖЧИНЫ, который взял бы хоть долю ответственности на себя. Именно так, по-мужски! И пусть ты не считаешь себя виновным, пусть ты уверен, что сделал все что смог... Сделай хотя бы так: "Вот вам заявление, а дальше проверяйте и решайте, достоин я или не достоин оставаться на посту"... Но нет, если кого и удается сковырнуть с насиженного чиновничьего насеста, то только по суровому приказу сверху. А пока все больше трясут мелких стрелочников.

Оказались среди оглушенных горем горожан и настоящие падальщики. Те, кому и обугленный рубль в радость. Они не кидались таскать коробки, рыдая от ужаса и бессилия, но все же пытаясь спасти погибающих девчонок. Они ждали часа кровавой "распродажи" и под прикрытием ослепившей всех беды стали выносить из здания компьютеры, телефоны, брошенные сумки... Это кем нужно быть, чтобы шарить в карманах обгоревшей шубы, еще помнящей тепло своей молоденькой хозяйки, которая больше никогда за ней не вернется...

...На церемонию прощания в Приморском краевом театре имени Горького смогли попасть очень немногие, так много оказалось желающих отдать последний долг памяти. С одной из жертв прощание прошло по мусульманским обычаям, сообщило информагентство "Восток-Медиа". Восьмерых отпевали по православному канону, службу провел архиепископ ВЕНИАМИН. Обращаясь к близким и родственникам пострадавших во время пожара, Его Высокопреосвященство сказал, что во Владивостокской епархии с глубокой скорбью восприняли эту трагедию. Он выразил искренние соболезнования близким, родным погибших: "Мы молимся, чтобы Господь уврачевал душевные и телесные раны живых, упокоил бессмертные души почивших".

А еще говорили, что души погибших в пожаре обязательно попадают в рай. И никто не усомнился, что это будет действительно так. Ведь те, кто прошел через пекло того невыносимо тяжелого понедельника, заслужили право уйти ЧИСТЫМИ. Оставив о себе СВЕТЛУЮ память...