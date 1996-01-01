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22 "макаровых" до сих пор в розыске
Уже 7 человек, причастных к хищению крупной партии оружия со склада ТОВМИ имени Макарова, арестовано в Приморье, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России в ДВФО.
Напомним, 14 декабря 2005 г. на складе вооружения ТОВМИ имени Макарова было обнаружено отсутствие 39 единиц пистолетов "Макарова". По данному факту прокуратурой военного гарнизона было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" части 3 статьи 226 Уголовного кодекса РФ (хищение оружия лицом с использованием своего служебного положения).
При проведении оперативно-розыскных мероприятий, в которых также принимали активное участие сотрудники Оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД РФ по ДВФО, удалось установить, что пистолеты были похищены с целью дальнейшей продажи и в том числе приобретались лицами, имеющими отношение к криминальным кругам. В настоящее время задержано и арестовано уже 7 человек, причастных к хищению оружия. На сегодняшний день из 39 единиц похищенных "стволов" изъято уже 17 пистолетов "Макарова". Большинство из них оказались с уничтоженными номерами.
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