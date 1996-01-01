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Официальное заявление Сбербанка
В настоящее время в электронных и печатных СМИ распространяется недостоверная информация о том, что возгорание 16 января в здании ПромстройНИИпроекта произошло по вине сотрудников Сбербанка России.
В связи с этим Сбербанк России официально заявляет, что к возникновению пожара банк и его сотрудники отношения не имеют. Возгорание произошло между шестым и седьмым этажами в помещении архива, самовольно устроенного одним из арендаторов. Доступ к очагу возгорания у работников банка отсутствовал.
До окончания расследования обстоятельств пожара делать какие-либо выводы преждевременно, в связи с чем обращаемся к представителям средств массовой информации с просьбой воздержаться от преждевременных выводов и комментариев обстоятельств трагедии до окончания следствия.
Открыты счета для помощи детям погибших 16 января
Реквизиты для приема адресных пожертвований на счета детей сотрудников Приморского отделения 8635, погибших в результате пожара в офисе Приморского ОСБ 8635 Дальневосточного банка Сбербанка России
Счет 42307 8109 5926 0001418 АРБАТСКИЙ Ян Аркадьевич (1996 г.р.) Счет 42307 8102 5926 0001419 ЖИГАЙЛОВА Анастасия Олеговна (1994 г.р.) Счет 42307 8106 5926 0001420 АВГУСТИНОВИЧ Алла Станиславовна (1991 г.р.) Счет 42307 8109 5926 0001421 КОХАНОВСКАЯ Лада Александровна (2002 г.р.) Счет 42307 8102 5926 0001422 СМИРНОВА Надежда Владиславовна - дочь ЕРМОЛОВИЧ Елены Валерьевны (1999 г.р.)
Счета открыты в дополнительном офисе 8635/05 Банк получателя: Приморское ОСБ 8635 г. Владивостока. Корсчет банка: 30101810800000000601 БИК: 040507601 ИНН: 7707083893 КПП: 254002002
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