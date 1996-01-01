Митинг в память о жертвах пожара 16 января все-таки состоялся

21 января в 12 часов у здания мэрии Владивостока собралось около 400 человек, которые через некоторое время направились к "белому дому", где организовали пикет с требованием отставки мэра Владимира НИКОЛАЕВА, а также губернатора Сергея ДАРЬКИНА. На самодельных плакатах пикетчиков было написано: "Мы хотим знать правду!".

В этом небольшом марше протеста между двумя администрациями часть пикетчиков, вероятно, из-за холода, отсеялась. Однако и оставшихся 200-300 человек оказалось достаточно, чтобы привлечь к себе внимание властей. К чести представителей власти, они вышли к людям, среди которых преобладала молодежь студенческого возраста, и, несмотря на оскорбительные выкрики, попытались успокоить пикетчиков клятвенными заверениями, что расследование трагедии будет проведено со всей тщательностью и в кратчайшие сроки, а виновные обязательно понесут наказание.

Охрана мэра и губернатора оказалась оттиснута толпой, и Владимиру Николаеву, а также Сергею Дарькину поначалу пришлось вести переговоры в окружении явно недружелюбно настроенных людей. На помощь мэру и губернатору пришли начальник краевого УВД Николай ВАЧАЕВ, а также спикер краевого парламента Сергей СОПЧУК, пресс-секретарь губернатора Михаил ПОЛУСМАК, руководитель аппарата краевой администрации Олег МЕЛЬНИКОВ и главный федеральный инспектор по Приморскому краю Евгений АВАКУМЬЯНЦ. Разделив таким образом толпу на несколько групп, чиновникам и депутатам в итоге удалось погасить страсти, а митинг постепенно сошел на нет.

Правда, при этом пикетчики, которые весьма эмоционально интересовались количеством погибших и проблемами безопасности, пообещали, что если их обманывают или обманут, то они обязательно вернутся. Отмечая этот первый и, нужно признать, успешный для власти опыт непосредственного контакта с народом по, действительно, животрепещущей проблеме, стоит отметить некоторую таинственность организации митинга. Откровенно говоря, сложно поверить, что люди и в самом деле собрались сами, откликнувшись на чей-то стихийный призыв в Интернете. Однако очевидно, что в ходе самого митинга ими никто не руководил. Среди пикетчиков сновал пожилой человек, который собирал подписи на имя депутата Госдумы Виктора ЧЕРЕПКОВА. Еще один пикетчик, сильно напоминавший представителя компании "Зеленые листья", не так давно засветившегося на телеканале "ОТВ-Прим", объяснял молодым людям свое видение причин трагедии.

Молодые люди, особенно девушки, почему-то опасались озвучить корреспонденту "ЗР" наименование учебных заведений, которые они представляли.

Среди митингующих гуляло несколько листовок. В одной неизвестный автор в нецензурных выражениях обвинял власть во лжи. В другой - некое общественное движение содействия укреплению демократии "Наша страна" призывало мэра Владивостока, губернатора и прокуратуру придать расследованию трагедии максимально открытый характер, а также привести противопожарную безопасность в надлежащее состояние. В одной из наших публикаций мы предполагали, что движение "Наша страна" имеет непосредственное отношение к краевой администрации. В таком случае, не совсем понятна его роль среди митингующих. Либо это была попытка взять под контроль стихийный протест, либо здесь имели место какие-то политические интриги, поскольку поначалу пикетчики требовали отправить в отставку только мэра Владивостока.

В любом случае, этот митинг отнюдь не по политическим мотивам показал, что к организованным выступлениям, пусть даже стихийным и плохо подготовленным, жители Владивостока вполне готовы. Особенно если это касается протеста против тех или иных проявлений системных кризисов, отражающихся на их жизни и здоровье. До 16 января это казалось невозможным.