Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лидирует эфедрин
Сотрудники Дальневосточной таможни практически ежедневно сталкиваются с незаконным ввозом на территорию РФ сильнодействующих веществ. Китайцы и наши соотечественники спешат провезти упаковки таблеток для похудания, в которых содержится псевдоэфедрин, эфедрин, фенфлурамин и другие препараты из "запрещенного списка".
Так, в ходе таможенного контроля у гражданина КНР нашли 1000 незадекларированных таблеток белого цвета. Дело об административном правонарушении возбудили против гражданки В., - у нее обнаружили 200 таблеток псевдоэфедрина. Другая жительница края пыталась провезти через границу 100 таблеток фенобарбитала. 296 таблеток этого препарата спрятал в ручной клади некто П., 600 таблеток фенфлурамина изъяли у китайского туриста на Гродековской таможне...
И хотя по-прежнему в списках контрабанды сильнодействующих веществ лидируют эфедрин и псевдоэфедрин, таможенники отмечают, что бум на эти препараты прошел. Такого, как было, например, в конце 90-х годов, когда на Хабаровской таможне изъяли тонну таблеток эфедрина, уже нет. Чаще везут запрещенные препараты китайцы. Причем больше по незнанию, поскольку перед поездкой в Россию запасаются средствами от кашля и ангины, которые свободно продаются в их аптеках. Лидируют по количеству задержаний Уссурийская таможня, в зоне деятельности которой находится таможенный пост "Полтавка".
- На фоне сократившегося потока псевдоэфедрина наблюдается другая тенденция: теперь из Китая, возможно, ввозятся такие синтетические наркотики, как экстази. Самое крупное задержание экстази - 5 тысяч таблеток - произошло в августе прошлого года, - говорит и.о. начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни Александр КОВАЛЕВ. - Наркотик японские таможенники обнаружили у члена экипажа российского судна "Академик Виноградов".
В целом, зная способности наших соседей, можно предположить, что к нам везут экстази китайского производства. Китайцам достаточно получить образец препарата, и они уже готовы производить подобное у себя. В связи с этим возникли проблемы по задержанию сильнодействующих веществ. В своей работе мы руководствуемся ежегодным списком препаратов, запрещенных либо ограниченных к перемещению через границу. Например, мы должны изымать таблетки "Контак", в составе которых есть сильнодействующее вещество. Мы их конфискуем, но в следующий раз этот же китаец повезет те же самые таблетки, только под другим названием. Именно так было с запрещенными таблетками для похудания "Лида". Когда китайцы узнали, что эти препараты российская таможня не пропускает, они просто изменили название.
- А таможенники не имеют право изымать неизвестные препараты?
- Если тот или иной препарат заинтересовал сотрудника таможни, изымаются 1-2 таблетки для исследования, чтобы установить, содержится ли в них запрещенное вещество. На постах есть наркотесты, но они подходят только для первоначального исследования. Человека в этом случае не задерживают, но составляют протокол, после чего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов