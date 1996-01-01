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Лидирует эфедрин

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сотрудники Дальневосточной таможни практически ежедневно сталкиваются с незаконным ввозом на территорию РФ сильнодействующих веществ. Китайцы и наши соотечественники спешат провезти упаковки таблеток для похудания, в которых содержится псевдоэфедрин, эфедрин, фенфлурамин и другие препараты из "запрещенного списка".

Так, в ходе таможенного контроля у гражданина КНР нашли 1000 незадекларированных таблеток белого цвета. Дело об административном правонарушении возбудили против гражданки В., - у нее обнаружили 200 таблеток псевдоэфедрина. Другая жительница края пыталась провезти через границу 100 таблеток фенобарбитала. 296 таблеток этого препарата спрятал в ручной клади некто П., 600 таблеток фенфлурамина изъяли у китайского туриста на Гродековской таможне...

И хотя по-прежнему в списках контрабанды сильнодействующих веществ лидируют эфедрин и псевдоэфедрин, таможенники отмечают, что бум на эти препараты прошел. Такого, как было, например, в конце 90-х годов, когда на Хабаровской таможне изъяли тонну таблеток эфедрина, уже нет. Чаще везут запрещенные препараты китайцы. Причем больше по незнанию, поскольку перед поездкой в Россию запасаются средствами от кашля и ангины, которые свободно продаются в их аптеках. Лидируют по количеству задержаний Уссурийская таможня, в зоне деятельности которой находится таможенный пост "Полтавка".

- На фоне сократившегося потока псевдоэфедрина наблюдается другая тенденция: теперь из Китая, возможно, ввозятся такие синтетические наркотики, как экстази. Самое крупное задержание экстази - 5 тысяч таблеток - произошло в августе прошлого года, - говорит и.о. начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни Александр КОВАЛЕВ. - Наркотик японские таможенники обнаружили у члена экипажа российского судна "Академик Виноградов".

В целом, зная способности наших соседей, можно предположить, что к нам везут экстази китайского производства. Китайцам достаточно получить образец препарата, и они уже готовы производить подобное у себя. В связи с этим возникли проблемы по задержанию сильнодействующих веществ. В своей работе мы руководствуемся ежегодным списком препаратов, запрещенных либо ограниченных к перемещению через границу. Например, мы должны изымать таблетки "Контак", в составе которых есть сильнодействующее вещество. Мы их конфискуем, но в следующий раз этот же китаец повезет те же самые таблетки, только под другим названием. Именно так было с запрещенными таблетками для похудания "Лида". Когда китайцы узнали, что эти препараты российская таможня не пропускает, они просто изменили название.

- А таможенники не имеют право изымать неизвестные препараты?

- Если тот или иной препарат заинтересовал сотрудника таможни, изымаются 1-2 таблетки для исследования, чтобы установить, содержится ли в них запрещенное вещество. На постах есть наркотесты, но они подходят только для первоначального исследования. Человека в этом случае не задерживают, но составляют протокол, после чего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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