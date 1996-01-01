Нарушителям грозят санкции

Как сообщили нам в управлении ГО и ЧС края, проверки офисных центров на предмет соответствия их требованиям противопожарной безопасности проводятся регулярно, в плановом порядке. "По результатам подобных проверок собственникам помещений даются соответствующие предписания. Другой вопрос, как они выполняются", - заявили нам в пресс-службе управления ГО и ЧС.

Напомним, что последняя крупномасштабная проверка городских учреждений и офисных центров проводилась летом минувшего года. Однако по информации, полученной нами от некоторых сотрудников предприятий различных форм собственности, проводилась она, скорее, с целью убедить собственников заключать договора на противопожарное обслуживание зданий с управлением Госпожарнадзора. Дело в том, что оснащение здания в соответствии со всеми требованиями противопожарной безопасности - удовольствие достаточно дорогое. И мелким организациям, занимающим офисные площади, оно зачастую оказывается не под силу. Кроме того, большинство офисных центров города строились еще в советское время, когда о современных требованиях к противопожарной безопасности никто еще толком и не слыхивал.