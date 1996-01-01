Прокуратура разберется

Традиционная встреча Камиля ИСХАКОВА с руководителями федеральных органов власти в Хабаровске началась с обсуждения темы пожара во Владивостоке, унесшего 9 человеческих жизней.

О проведенных спасательных работах и расследовании причин возгорания полномочному представителю Президента Российской Федерации в ДВФО доложили заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Константин ЧАЙКА и начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России Виктор КАПКАНЩИКОВ.

По словам Чайки, уже возбуждено уголовное дело, а также проводится прокурорская проверка деятельности различных органов власти Приморского края по соблюдению противопожарной безопасности. Капканщиков рассказал полпреду о действиях пожарных расчетов 16 января. По его данным, пожарные прибыли к горящему объекту уже на третьей минуте после возгорания, в тушении пожара было задействовано 32 машины. В считанные минуты из здания эвакуировано 146 человек.

Камиль Исхаков поручил расследовать причины пожара, а также изучить систему противопожарной безопасности в целом в Приморском крае.