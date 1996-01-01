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Кто-то должен ответить за гибель людей
Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Дальневосточного банка СБ РФ Валерий ПЫТНЕВ:
- По нашим данным, в результате пожара в офисном центре по пр-ту "Красного знамени", 59, погибли 9 человек и 9 на сегодняшний день находятся в больницах в тяжелом состоянии с ожогами и травмами, полученными при падении с 8-го этажа. В системе Сберегательного банка объявлен трехдневный траур. Родственники погибших будут избавлены от всех формальностей, а семьи пострадавших смогут получать всю необходимую информацию о своих близких. Всем в обязательном порядке будет оказана материальная помощь, ее размеры сейчас определяются. В дальнейшем пострадавшие могут быть направлены на лечение в другие регионы России - Сбербанк готов выделить на это дополнительные средства, но, по словам врачей, такой необходимости сегодня нет.
При пожаре пострадали отдел корпоративных клиентов, планово-экономический и кредитный отделы. По большому счету, мы выпали из нормального режима работы на сутки, но материальные потери еще никто не считал.
Сбербанк обязательно будет проводить собственное расследование причин трагедии. По нашим данным, пожар начался на лестнице между 6-м и 7-м этажами в самовольно устроенном архиве, который, по сути, был установлен на путях эвакуации. Но чтобы эта информация могла считаться достоверной, следствие должно ее подтвердить - сейчас я могу ориентироваться только на сведения, полученные от наших работников, которые находились рядом в момент происшествия и которым удалось спастись.
Те, кто был в состоянии преодолеть дымовую завесу, спустились по лестнице и покинули здание, но, судя по всему, многие просто не успели эвакуироваться. Насколько мне известно, сообщение от тех, на чьей территории начался пожар, поступило слишком поздно, непозволительно поздно. Если бы это было сделано вовремя, наши потери могли бы быть гораздо меньше. Лифт отключили практически сразу, но я считаю, что это было действительно необходимо. Кроме того, в правом крыле есть и еще одна лестница - здесь офис Сбербанка был отсечен от других арендаторов металлической решеткой. Решетка запиралась на замок, его можно было бы открыть и спуститься вниз, но проблема в том, что источник пожара находился именно на этой лестнице, именно отсюда огонь проник на 8-й и 9-й этажи. То есть этот путь эвакуации был перекрыт.
Проанализировав ситуацию, я не могу предъявить претензий к своим подчиненным. Помещение офиса соответствовало всем необходимым нормам, и возможности для эвакуации были. Но заставить остальных арендаторов соблюдать правила Сбербанк не в состоянии. Я считаю, что это вопрос к собственнику здания, который допустил такое поведение арендаторов, и ответственность лежит на нем.
Кроме того, я ожидал большего от действий спасательных служб, но оказалось, что они не располагают необходимыми средствами для спасения людей в таких ситуациях. Я не готов дать точную оценку, поскольку в таких вопросах я не специалист, но кто-то должен ответить за гибель людей.
Все желающие помочь пострадавшим в трагедии могут сдать кровь по адресу: Владивосток, ул.Октябрьская, 6, телефон регистратуры 45-93-77, Краевая станция переливания крови. Также Сбербанк России открыл специальный счет, переведя на который деньги, каждый сможет помочь жертвам чрезвычайного происшествия. Номер расчетного счета в Сбербанке РФ 40911 810250260000002.
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