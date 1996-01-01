Смерть в огне

Пожар произошел по пр-ту Красного Знамени, 59. Это издание известно всем горожанам. Здесь располагается множество офисов, книжных магазинов, а также самый большой в городе крытый рынок видео- и аудиопродукции. Очаг возгорания, предположительно, находился в районе 6-7 этажей, огонь мгновенно перекинулся на 8-9 этажи, занимаемые Приморским отделением Сбербанка. Поскольку здание расположено в центре дорожной развязки, то свидетелями трагедии стали тысячи человек. Прямо на их глазах люди висели на карнизах горевших этажей, цеплялись за рекламные баннеры, опоясывающие здание по периметру, срывались и падали вниз.

Один из очевидцев трагедии Александр рассказал:

"На моих глазах выпрыгнуло или сорвалось пять человек. Кто-то упал на коробки, которые тащили из магазинов "Книжный червь" и "Домотехника". Пожарные пытались растянуть какой-то тент, но, по-моему, пользы от него не было. Мужчина сорвался с баннера и упал рядом с этим тентом. Когда я подошел к ДНС (магазин компьютерной техники с торца здания), там лежало несколько трупов. Они были накрыты. Все женщины. Со стороны ДНС горело тоже очень сильно - два этажа и лестничные пролеты на пять этажей. С этой стороны не было козырька, как с другой стороны здания, и люди падали с высоты 8-9 этажа. Народу было очень много. Люди вручную помогали убирать частные машины, загородившие пожарным проезд к зданию.

Милиция вела себя как-то растерянно. Только когда почти всех сняли с горевших этажей, они отогнали народ подальше и сделали оцепление. У пожарных машин с лестницами возникли какие-то проблемы. Но когда все разрешилось, они почему-то сначала начали снимать людей с этажей, где не было огня, а уже потом из центральных окон, где люди сидели на подоконниках, а из-за их спин вырывались клубы пламени. Все кричали, как внизу, так и вверху. Когда они спускались, у них спины дымились. Рядом со мной оказались женщины, которые уже спустились, говорили, что поливали себя водой и высовывались в окна, чтобы вода подмерзла и было легче. Женщинам в толпе становилось плохо - особенно когда кто-то прыгал или срывался вниз из горящих окон".

Кстати, свидетельства сотрудников МЧС, скорой помощи и пожарной службы мало чем отличаются от свидетельств очевидцев. Но у них уже имеются предварительные объяснения случившегося. Первый заместитель Главного управления МЧС по Приморскому краю Сергей ГОНИН сообщил корреспонденту "ЗР", что он находился в эпицентре пожара вместе с сотрудниками МЧС и противопожарной безопасности. По его словам, очаг возгорания находился в районе 6-7 этажа прямо напротив лестницы. То есть спасительный выход для попавших в огненную ловушку людей был отрезан уже через несколько минут после начала пожара. Но самое странное, по его словам не это, а то, что возгорание произошло в обеденный перерыв, и о пожаре сообщили не сотрудники горевших офисов, а какой-то прохожий. То есть люди сидели в кабинетах и не подозревали, что здание горит. Многие из них были раздеты, когда выбирались на карнизы.

- Представляете, сколько было времени на свободное распространение огня, если сигнал поступил извне здания, - сказал ГОНИН.

Впрочем, для распространения огня в офисных кабинетах, обитых пластиком, хватило нескольких минут. Коридоры мгновенно наполнились едким домом, спасаясь от которого люди и выбирались на карнизы. Но всем на карнизах разместиться было невозможно. К тому же огонь распространялся слишком быстро и уже вырывался в окна. Некоторые принимали решения уцепиться за рекламные баннеры, но либо промахивались, либо соскальзывали с них и падали вниз. По словам главного врача Центра медицины катастроф по Приморскому краю Александра ПАРТИНА, из тех, кто выпрыгнул в окна, спаслись не многие. Пятеро из них скончались на месте, одного обнаружили уже после тушения пожара, трое скончались в реанимации. В общей же сложности за помощью обратились около 70 человек. 23 человека были госпитализированы, 18 находятся сейчас в стационарах, а пятеро выписаны на амбулаторное лечение.

Как утверждает Александр Партин, со стороны медиков были предприняты все меры для спасения людей. Уже через 4 минуты после получения сигнала о пожаре на место трагедии прибыли 2 машины скорой помощи, и 2 машины центра медицины катастроф. Впоследствии количество машин "скорой помощи" достигло 16.

Однако очевидцы пожара, судя по всему, считали, что милиция, спасатели и пожарные работали медленно. Одного из водителей пожарных машин, который, по мнению толпы, слишком долго искал место для постановки машины, вытащили с водительского места и избили. Эту информацию подтвердил для "ЗР" и Александр Партин. По его словам, пострадавший от толпы пожарный сейчас находится в больнице - у него сотрясение мозга и рваные раны лица. Партин отметил также, что, несмотря на полученные травмы, пожарный продолжил свою работу и обратился за помощью, только когда закончились все работы по тушению пожара и спасению людей.

На вопрос корреспондента "ЗР", почему у спасателей и пожарных не оказалось брезентовых тентов для спасения выпрыгивавших из окон людей, Партин ответил, что эти приспособления вообще не предусмотрены в штатном оборудовании.

- Они и не помогли бы в создавшейся ситуации, - пояснил он. - Кинетическая энергия падающего тела настолько велика, что удержать только одного человека на брезенте с такой высоты смогли бы не менее 15 человек.

Начальник же Главного управления МЧС по Приморскому краю Николай ТИМОШЕНКО сообщил, что пожарные и спасатели сделали все от них зависящее. В общей сложности им удалось спасти более 100 человек. Из двух лестниц, по его словам, закрытой на решетку оказалась только одна, и спасение людей осуществлялось не только снаружи, но и внутри здания по незапертой лестнице.

- Скорее всего, возникла паника, - так прокомментировал ситуацию Партин. - В таких случаях, когда все решают доли секунды, даже подготовленные люди иногда теряются и совершают ошибки. А здесь в ловушке оказались простые женщины - сотрудницы банка, кассиры, посетители...

Остается добавить, что на месте трагедии в настоящий момент работает следственная бригада во главе с заместителем краевого прокурора Сергеем ЛУЧАНИНОВЫМ. Во время пожара присутствовали в эпицентре событий губернатор края Сергей ДАРЬКИН и мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. Люди погибали прямо на глазах краевого и городского руководства, что, по неофициальным источникам в краевой администрации, вызвало очень резкую реакцию губернатора. В предыдущие два года на модернизацию системы противопожарной безопасности в крае были выделены значительные финансовые ресурсы, и губернатор неоднократно упоминал эту программу как одно из заметных достижений краевых властей.

Краевой прокурор Александр АНИКИН сообщил, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по двум статьям: о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей, и о халатности. Сложно сказать, кого именно признают виновным по этим статьям, но хотелось бы привести два объективных наблюдения за действиями пожарных и властей. Очевидно, что одной пожарной машины, оборудованной 30-метровой лестницей, для такого города, как Владивосток маловато. Одна из погибших девушек, которая некоторое время держалась за тросы наружного баннера и кричала "спасите, у меня маленький ребенок!", погибла потому, что к ней не успели передвинуть единственную лестницу - по словам пожарных, не хватило буквально двух минут.

Еще одно наблюдение касается отсутствия каких-либо смягчающих средств в месте падения людей. Добровольцев держать брезентовые тенты нашлось бы в несколько раз больше, чем 15 человек. Если бы тенты были. Многие из очевидцев просто плакали от бессилия и невозможности помочь погибавшим на их глазах людям.