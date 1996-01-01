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Адвокат взят под стражу
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о взятии под стражу адвоката Дмитрия БРОННИКОВА. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ - "мошенничество" и "покушение на преступление".
Сообщения о задержании адвокатов в последние пару лет встречаются все чаще. Один росчерк пера следователя - и защитник превращается в соучастника. Понятно, что следствию работать таким образом удобнее, но вопрос в том, укрепляется ли при этом законность?
В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении г-на Р., чьим адвокатом является Дмитрий Бронников. По версии следствия, Р. пообещал предпринимателю В. содействие в выигрыше на аукционе по продаже недвижимости за сумму $1500 и 900 тыс. рублей. Состоялась встреча, на которой Р. были переданы деньги в обмен на расписку. После этого Р. был задержан.
В чем же вина Дмитрия Бронникова? Как полагает следствие, в том, что он составил проект расписки в получении Р. денег в соответствии с требованиями последнего.
- Мы категорически не согласны с подобными обвинениями в адрес нашего коллеги, - заявил нашему корреспонденту вице-президент Адвокатской палаты Приморского края Евгений СУХОВЕРХОВ. - Ведь составление договоров, одним из видов которых являются расписки в получении денег, - это часть, повседневной работы большинства адвокатов. Согласно закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", адвокат - это независимый профессиональный советник, который дает своим клиентам советы как в устной, так и в письменной форме.
По словам Евгения Суховерхова, особое изумление у адвокатов вызывает тот факт, что их коллегу арестовали и поместили в следственный изолятор. "Какая в этом была необходимость - решительно непонятно", - заявил вице-президент адвокатской палаты.
Коллеги находящегося в СИЗО адвоката подали жалобу в Приморский краевой суд. Кто прав, предстоит выяснить в ходе расследования, но так или иначе во Владивостоке это первый случай задержания представителя адвокатского корпуса.
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