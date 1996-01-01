Наркоманы переполнили больницу

В психиатрической лечебнице Хабаровска, расположенной по улице Кубяка, в последние дни зарегистрирован небывалый наплыв больных алкоголизмом и людей, зависимых от наркотических средств.

Как рассказал психотерапевт Алексей БУНИЧ, увеличение пациентов клиники связано с долгими новогодними праздниками. "Наши пациенты - обычные запойные пьяницы и наркоманы, -сообщил Бунич. - Праздники длинные. Начали отмечать с 31 декабря, пьют, колются, пока деньги не кончатся, а потом идут к нам - лечите, мол. Выбросить мы их не можем - клятву Гиппократа давали. Кроме того, они же больные люди, их лечить надо".

Число клиентов в психлечебнице за новогодние каникулы увеличилось в десятки раз. Если ранее было около 20 человек, то с праздниками количество пациентов всех психлечебниц Хабаровска возросло до 100.