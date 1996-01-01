Заминировали джип владельца судоходной компании

13 января около половины одиннадцатого жители дома № 6 по улице Харьковской сообщили в Первомайское РУВД о том, что неизвестный человек в течение часа находился под джипом Toyota Land Cruiser, стоящим во дворе дома и что-то тщательно прикреплял к днищу в районе заднего правого колеса. За действиями злоумышленника очевидцы наблюдали из окон своих квартир. На Харьковскую прибыли сотрудники Первомайского РУВД и УВД Приморского края.

При помощи специально обученной собаки милиционеры удостоверились, что к выхлопной трубе иномарки действительно прикреплено взрывное устройство. Милиционеры вызвали специалистов МЧС. В ходе вторичного осмотра взрывного приспособления спасатели подтвердили опасения оперативников. Место немедленно было оцеплено. Началась эвакуация жильцов двух прилежащих подъездов дома.

К тому времени во Владивостоке уже разыгрался сильный снегопад, люди не могли оставаться на улице. Специалисты по эвакуации управления ГО и ЧС экстренно организовали пункты приема населения в близлежащих 74-й средней школе и детском саду. Около дома на случай непредвиденных обстоятельств дежурила автоцистерна пожарной части Владивостока.

Вскоре поступила первая информация о предполагаемой разновидности взрывного устройства. Сотрудники МЧС сообщили, что к джипу прикреплена боевая граната Ф1 с примотанным к ней изолентой мобильным телефоном. В любой момент граната могла сдетонировать от телефонного звонка или sms-сообщения.

Через час после обнаружения опасной находки на Харьковскую приехали специалисты-взрывотехники ФСБ. Они приступили к разминированию. Операция заняла несколько минут. Взрывное устройство отсоединили от выхлопной трубы и разобрали на составные части. Оказалось, что мина состоит вовсе не из гранаты Ф1 и сотового телефона, а из 150 граммов прессованного тротила и электровзрывателя. Позже стало известно, что заминированный Land Cruiser принадлежит бизнесмену, владельцу одной из судоходных компаний Владивостока.