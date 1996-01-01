Корабли ТОФ продемонстрируют свою мощь у берегов Японии

В октябре в Японии состоятся совместные учения российских и японских ВМС. Об этом сообщил журналистам в Москве глава Минобороны РФ Сергей ИВАНОВ по итогам переговоров с начальником Управления национальной обороны Японии Фукусиро НУКАГА, который находится в России с рабочей поездкой.

Как передает РИА "Новости", по словам Иванова, в октябре 2006 г. в японский порт Майдзуру придет большой отряд кораблей Тихоокеанского флота и пройдут учения с отработкой практических действий на море по спасению экипажей и другие действия".

Министр также сообщил, что в апреле-мае 2006г. в Японию отправится делегация главкомата российских ВМФ для переговоров и консультаций со своими японскими коллегами. Делегация сухопутных сил Японии с ответным визитом в феврале 2006 г. посетит Дальневосточный военный округ.

Кроме этого, как рассказал министр, на переговорах с Нукага была достигнута договоренность об активизации регулярных обменов российских и японских военнослужащих, ученых и преподавателей. В качестве перспективной области сотрудничества Иванов назвал военную экологию.

"В целом мы договорились о том, что более плотными и регулярными будут наши сухопутные контакты и контакты по линии ВМС", - сказал министр.