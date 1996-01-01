"Взятие" ледового городка

За время праздников ледовый городок на центральной площади Владивостока трижды подвергался разрушениям.

Досье Ледовый городок был построен специально приглашенными мастерами из Харбина (КНР). Результатом их труда стали установленные на новогодней площади ледовые фигуры пингвинов, медведей, динозавров и персонажей из русской народной сказки "Репка", а также настоящая крепость, сооруженная из глыб льда. Планируется, что свое праздничное убранство, включая ледовый городок, центральная площадь сохранит еще на неделю, до конца школьных каникул.

Уже в первый день нового года, 1 января, двумя иностранцами была разбита ледяная фигура "Пингвин". Гости приморской столицы доставлены в Ленинский РУВД, где проводилось разбирательство. По предварительной версии, первый разрушительный удар скульптура получила по неосторожности, чего не скажешь о последующих актах вандализма...

Так, в 4 часа утра 3 января гражданин П. отломил часть рога ледяной фигуры "Олень". Практически сразу вандал был задержан работниками правопорядка и препровожден для разбирательства в Ленинский РУВД. Составлен протокол об административном правонарушении.

А 6 января в ледовом городке отличились двое военнослужащих-офицеров. Примерно в 22:40 они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбили ледяную фигуру "Пингвин". Дебоширы доставлены сначала в Ленинский РУВД, а затем в военную комендатуру. Туда же передано дело об административном правонарушении.