Таможенники постарались в 2005...

Декабрьский план по сбору таможенных платежей перевыполнен на 15%, что составляет 9,7 млрд руб. перечислений в федеральный бюджет. Успешно справились дальневосточные таможни и с годовым планом, который выполнен на 106%.

Благодаря усилиям таможенников ДВ региона государственная казна пополнилась на 74,5 млрд руб.

Для сравнения, в прошлом году было собрано лишь 48 млрд руб. Героями уходящего года стали все те же таможни: Владивостокская, Амурская и Находкинская, причем последняя в полном объеме заработала только в третьем квартале 2005 г., после смены руководства и усиления таможенного режима.