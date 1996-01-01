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Таможенники постарались в 2005...
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Декабрьский план по сбору таможенных платежей перевыполнен на 15%, что составляет 9,7 млрд руб. перечислений в федеральный бюджет. Успешно справились дальневосточные таможни и с годовым планом, который выполнен на 106%.
Благодаря усилиям таможенников ДВ региона государственная казна пополнилась на 74,5 млрд руб.
Для сравнения, в прошлом году было собрано лишь 48 млрд руб. Героями уходящего года стали все те же таможни: Владивостокская, Амурская и Находкинская, причем последняя в полном объеме заработала только в третьем квартале 2005 г., после смены руководства и усиления таможенного режима.
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