Бензольное пятно не повлияло на качество воды

В пятницу к Хабаровску подошла наиболее плотная часть бензольного пятна, движущегося по Амуру из Китая. Пятно прошло город 24-25 декабря. Однако это не повлияло на качество питьевой воды в городе. Нормативы очистки воды выдерживаются с тройным запасом. После проведенных исследований стало ясно, что вблизи Хабаровска предельно допустимые концентрации (ПДК) химикатов в воде не превышены. По мнению гидрометеорологов, свою роль сыграли насыпи в протоках Пемзенской и Казакевичева.

Основная часть пятна прошла мимо Хабаровска за выходные дни. К селу Троицкому бензольное пятно подойдет 29 декабря, к Амурску - 2 января, а к Комсомольску-на-Амуре - 4 января.