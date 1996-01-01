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Убийство директора школы в Дунае: ревность или заказ?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

31 декабря в поселке Дунай была зверски убита директор средней школы №253 Татьяна ОСТРОВСКАЯ. Преступление совершено на квартире ее подруги, пенсионерки С., с которой покойная собиралась встретить Новый год. Они долгое время работали в одной школе.

Убийца, 63-летний Г., проживающий в этом же поселке, хорошо знал свою жертву. До выхода на пенсию он также работал в школе №253 учителем труда. Более того, как удалось выяснить "ЗР", между ним и Татьяной Ивановной вот уже почти три года существовали, мягко говоря, натянутые отношения на бытовой почве. Так, летом 2005 г. Татьяна Островская подавала заявление в суд с просьбой защитить свою честь и достоинство, а также честь и достоинство своей 36-летней племянницы от посягательств Г. Но потом она заявление забрала, если верить слухам, по просьбе своего преследователя.

В поселке поговаривают, что причина затяжного конфликта - двухлетний ребенок племянницы Татьяны Островской, отец которого якобы бывший "трудовик". Так это или нет, история умалчивает. Зато доподлинно известно, что этот "неоспоримый факт" был источником постоянного раздражения жены Г., тоже, кстати, педагога. Она вела уроки физкультуры в соседней, 258-й средней школе.

Есть версия, что в день убийства между ревнивой супругой и Г. произошло очередное выяснение отношений. После этого Г. около шести часов вечера пришел домой к С., чтобы разобраться с Татьяной Островской. Почему он не пошел выяснять отношения к ее племяннице, непонятно. Дверь преступнику открыла хозяйка квартиры. Г. ворвался в дом и с ходу ударил ножом Татьяну Ивановну, потом пошел в отделение милиции и сдался вместе орудием преступления. Надо добавить, что в момент убийства в доме находились 85-летняя мать хозяйки квартиры и ее 60-летняя сестра.

Татьяна Островская скончалась почти через три часа в госпитале ЗАТО г. Фокино в отделении реанимации. Ее похоронили 5 января на кладбище поселка Дунай, где она отработала 27 лет в школе №253, из них 17 лет - директором.

Между тем жители поселка и педагогический коллектив школы №253 по ряду причин считают, что убийство Татьяны Островской - не случайность, а "заказ". Но последнее слово в этом деле - за прокуратурой и судом.

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