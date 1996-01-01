Выявить правонарушение сможет каждый житель

В Приморье ужесточаются меры наказания за правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в Приморье с 1 января 2006 года будут сформированы административные комиссии и единый координационный центр. В его функции входит обучение, повышение квалификации членов административных комиссий, решение вопросов контроля и материально-технического обеспечения. В Приморье административные комиссии будут созданы в каждом городском округе и муниципальном районе. В краевом центре их будет пять. Протоколы смогут составлять члены комиссий, сотрудники милиции, в том числе участковые милиционеры и должностные лица государственных органов власти. Каждый составленный протокол согласно закону будет рассматриваться на заседании комиссии, которая и определит размер штрафа.

Выявить любое правонарушение и сообщить о нем сможет каждый житель края. Протокол рассматривается в течение 15 дней, затем принимается решение о наказании.