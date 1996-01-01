В Находке появился Международный третейский суд

В создании ОЭЗ Находке, как и всем дальневосточным городам, отказано. Тем не менее опыт свободной экономической зоны, некогда существовавшей на территории города, не пропал. Речь идет об активно действующей торгово-промышленной палате СЭЗ "Находка", а конкретно - о создании при ней Международного третейского суда.

Как считает президент палаты Евгений ЛУНЕВ, появление в Находке Международного третейского суда на базе действующего около десяти лет третейского суда торгово-промышленной палаты более чем оправдано. Практика показала, что существование этого весьма эффективного, жесткого рыночного инструмента позволило не только снизить, но и полностью исключить нарушения в контрактах, заключаемых между предпринимателями. В прошлом году работа третейского суда была высоко оценена Арбитражным международным судом при торгово-промышленной палате РФ. На совещании по третейским судам Находка была отмечена как пример для подражания, более того, ей была обещана поддержка. Идея создания в Находке Международного третейского суда получила высокую оценку и администрации представителя президента в ДВФО.

В настоящее время находкинский третейский суд, преобразованный в международный, будет действовать не только на территории России, но и на территории других стран, в первую очередь АТР. Активно развивающиеся деловые отношения, необходимые для юга Приморья, требуют вхождения участников внешнеэкономической деятельности в единое законодательное пространство.

"Мы переделали ряд нормативных документов, привлекли в члены третейских судей самых опытных специалистов, работающих в Находке, Владивостоке и Хабаровске, и есть договоренность, что будут принимать участие и москвичи. То есть как в плане документации, так и по составу подготовились полностью, - рассказывает Евгений Лунев. - Находкинская делегация посетила два китайских мегаполиса - Далянь и Чанчунь, где идея международного третейского суда была воспринята с большим интересом. Понятно, что наши предприниматели давно работают в Китае, имеют свои предприятия не только на его территории, но и на территории других стран, актуально, чтобы они были защищены нашим законодательством, которое мы продвигаем на зарубежные территории. В то же время и иностранные предприниматели, работающие у нас, также испытывают потребность в такой защите. Сегодня два китайских мегаполиса уже подключаются к работе нашего Международного третейского суда - готовят свою правовую часть, определяют кандидатуры своих судей, которые будут в дальнейшем принимать участие в совместной работе суда. Думаю, попытка объединить российско- китайское законодательство под эгидой Международного третейского суда будет способствовать цивилизованному сотрудничеству российских и иностранных предпринимателей. Кроме Китая, большой интерес проявило к этой теме правительство Вьетнама".