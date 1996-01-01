Услуги коррупции. Дорого

Эксперты, оценивая уровень коррупции на Дальнем Востоке, отмечают, что регион фактически находится в руках преступного элемента. В последнее время коррупция в России приобрела такой масштаб, что в СМИ открыто называются расценки как на принятие нужных властных решений, так и на чиновничьи кресла различного ранга. Однако, несмотря на то, что уровень коррупции в нашей стране приобрел чудовищный масштаб на всех уровнях власти, к ответственности привлекается лишь мизерная часть низового звена.

Одним из немногих примеров последнего времени можно считать лишь весьма нашумевшее уголовное дело по обвинению в покушении на взятку в особо крупных размерах руководителя Дальневосточного окружного департамента Министерства природных ресурсов С. КРУПЕЦКОГО и начальника главного управления этого же ведомства по Хабаровскому краю А. СЕВРИНА. Об этом деле писали многие СМИ региона, в том числе и "ДК". Чиновники требовали взятку с ЗАО "Артель старателей "Амур" за право разработки платины на месторождении "Кондер" и были арестованы в ноябре 2003 года. После длительного следствия и судебного разбирательства в апреле 2004 года они были приговорены в восьми с половиной и восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Юристы бьют тревогу

В начале декабря в здании Юридического института ДВГУ прошел семинар на тему "Рынок коррупционных услуг: состояние и перспективы борьбы", в котором приняли участие как теоретики, занимающиеся этой проблемой, так и представители правоохранительных органов. Как отметил директор владивостокского Центра по изучению организованной преступности Виталий НОМОКОНОВ, "неслучайно коррупция в названии семинара представлена в качестве сегмента рынка. Развитие рыночной системы хозяйствования в нашей стране привело к тому, что в настоящее время сами властные полномочия, власть превратились в ходовой и весьма ликвидный товар. У нас стало товаром даже то, что в развитых странах рыночной экономики, как правило, не продается.

Впрочем, этот вид нелегального бизнеса в России стал настолько привлекателен, что, по данным Фонда ИНДЕМ, за последние 4 года уровень коррупции в стране вырос почти в 10 раз. Теневой оборот коррупционных услуг, составлявший в 2001 г. 1/3 бюджета страны, теперь равен 2,5 бюджета, что составляет $340 млрд. Более того, согласно сообщению международной организации Transparency International, которая недавно определила так называемый "индекс восприятия коррупции-2005", наша страна в этом году опустилась на непочетное 126-е место (с индексом 2,4) из 159 стран, оставив позади себя Мадагаскар, Мозамбик, Гайану и Габон. Для сравнения: в 2004 г. Россия была на 90-м месте из 146 стран (с индексом 2,8).

Сегодня российских коррупционеров не пугает даже то, что в печати спокойно публикуются расценки на их услуги, и это не опровергается.

Досье По сообщению председателя Национального антикоррупционного комитета г-на КАБАНОВА, должность министра сегодня стоит $10 млн, сенатора - до $8 млн, районного судьи - от $500 тыс. Высокий чин в УВД - от $50 тыс. до $100 тыс. Встреча с чиновником высокого ранга оценивается в $3-5 тыс., звонок депутата, решающий проблему, - $2-4 тыс., депутатский запрос - $5-7 тыс. Сумма "отката" тому или иному чиновнику составляет от 10 до 30% от суммы сделки.

Говорят также, что рекордным стало голосование по импичменту президенту ЕЛЬЦИНУ в Госдуме второго созыва - за каждый голос против этого решения предлагалось до $30 тыс. В этой связи уже стали говорить о такой специфической деятельности, как административный бизнес.

Широкий размах имеет и так называемая низовая коррупция. Так, по некоторым сведениям, рядовой сотрудник ГИБДД при зарплате 4-5 тыс. рублей только за одну смену может нелегально получить на руки 5-6 тыс. руб. При этом за "хорошее место" еще нужно заплатить примерно $10 тыс. Недавний опрос студентов одного из вузов Владивостока показал, что 37% из них сами дают преподавателям взятки за нужные отметки в зачетке.

- Совершенно правы аналитики, утверждая, что с конца 90-х годов коррупция в стране приобретает принципиально новое качество: из разовых эпизодических услуг она превращается в полулегальную политико-экономическую государственную систему, - отмечает Виталий Анатольевич. Теперь чиновники фактически непосредственно переходят на содержание крупного бизнеса. Стать чиновником, не используя публичные возможности в частных целях, становится невозможно. В коррупционной системе практически невозможно получить должность, связанную с использованием публичных возможностей, если ты не входишь в систему круговой поруки. Кроме того, роль коррупции сегодня поменялась: если раньше чиновники выполняли функции обслуживающего персонала, получая мзду за сделки, о которых договорились участники рынка, то теперь они стали предоставлять свои услуги по собственной инициативе, причем все чаще - услуги навязанные. Сегодня главными становятся чиновники, которые облагают данью бизнес. Если раньше бизнес-коррупция была формой существования собственно бизнеса, то сейчас она, увы, стала формой существования госаппарата.

Особенно беспокоит размер коррупции на Дальнем Востоке. Так, зампредседателя комитета Госдумы РФ по безопасности Виктор ИЛЮХИН в своем недавнем выступлении на конференции специалистов в Москве особо отметил разгул организованной преступности в Приморском крае и то, что Дальний Восток сегодня фактически находится в руках преступного элемента, предложив при этом проанализировать прошлое и настоящее тех, кто стоит здесь у власти.

Откуда коррупция?

Напрашивается вопрос: как мы докатились до такого состояния? Существуют минимум 4 аспекта сложившейся проблемы. Экономической основой этого, как полагают некоторые специалисты, служит прежде всего сырьевой перекос российской экономики: чем выше в экономике сырьевая доля, тем выше коррупция. Интегральный потенциал в развитых странах на 64% формируется человеческим капиталом и на 20% - сырьевым. В России - все наоборот: 72% - сырьевой фактор и лишь 14% - человеческий капитал. Ориентация экономики на сырьевые природные ресурсы приводит к низкой зарплате и росту коррупции. Социальной базой коррупции служит сильнейшее имущественное расслоение граждан, особенно на фоне общей бедности и слабости государства. 20 российских богачей сегодня имеют совокупный доход, сопоставимый с государственным бюджетом страны! Самые бедные страны мира, как показывают исследования, в то же время и самые коррумпированные. В этих странах возникает порочный круг: коррупция препятствует экономическому развитию, а общая бедность провоцирует новый виток коррупции.

Политической основой коррупции являются слабость или перерождение государства, его бюрократизация и закрытость. Это также стало очевидным. Наконец, идеологической базой коррупции является то, что ее принимает общество, и даже если считает злом, то в определенных ситуациях не против воспользоваться ее услугами.

Что делать

Вместе с тем, какой бы риторической ни казалась проблема коррупции, существуют методы если не искоренения, то, по крайней мере, противодействия ей. Специалисты видят определенный перелом в борьбе с коррупцией в принятии Федеральных законов "О доступе граждан к информации" и "О противодействии коррупции". Последний особенно важен, т.к. он официально закрепит само понятие коррупции, которое до сих пор в российском законодательстве нигде не прописано. По этому поводу сотрудники правоохранительных органов нередко говорят: "А что такое коррупция? Раз нет такого закона, то и делать мы ничего не будем".

Надо отметить, что проект Федерального закона "О противодействии коррупции" прошел в Госдуме первое чтение. Однако, как утверждает президент Ассоциации юристов Приморского края Евгений РЯБОВ, "проект закона только имитирует борьбу с коррупцией, но не предлагает реальных механизмов, как, например, создание специального органа, который должен бороться с коррупцией в РФ. Более того, закон противоречит международным нормам о противодействии коррупции, поэтому его нужно вернуть в первое чтение дополненным. Также в законе не установлены четкие нормы, при нарушении которых к чиновникам бы применялись меры дисциплинарной ответственности. Такие меры существуют в законодательствах тех стран, которые стоят на первых местах рейтинга коррупции. Полагаю, из всех мер, которые существуют, дисциплинарная - наиболее адекватна по значительному снижению уровня коррупции в стране".

Поступило предложение дополнить проект закона установлением кодекса традиций должностных лиц, который является составной частью противодействия коррупции многих стран, где ее уровень достаточно низкий. "Кодекс этики поведения сенаторов Конгресса США, например, детально регламентирует их практическую деятельность, - объясняет Евгений Николаевич. Вплоть до того, что в приложении к кодексу предусматривается специальная комната в здании Конгресса, куда должны приходить конгрессмены с теми подарками, которые превышают установленные в кодексе. В проекте нашего закона также необходимо прописать, какие подарки могут принимать госслужащие, каким образом необходимо вести себя при вручении незаконных подарков и как избавляться от них.

"Как бы то ни было, - утверждает Виталий Номоконов, - даже при всех недостатках нового закона другого-то ничего нет. Сейчас может случиться, что Госдума в очередной раз провалит принятие этого закона, и у нас как не было ничего, так и не будет. А ведь даже плохой закон о борьбе с коррупцией, который содержит определение коррупции, - это уже что-то. И те же сотрудники милиции не будут говорить: "нет понятия - нет проблемы".

Общественный контроль

Не последнюю роль в борьбе с коррупцией специалисты отводят созданию соответствующих общественных институтов. "Перспективы борьбы с коррупцией со стороны общественных организаций существуют, - заявил Евгений Рябов. - Возьмем Приморский край - благодаря членам Антикоррупционной коалиции Приморья был принят Закон ПК "О доступе к информации", посвященный деятельности приморских органов власти. Несмотря на то, что на него было наложено вето губернатора, работа со стороны общественных институтов не позволила положить Законодательному собранию и губернатору этот закон под сукно, и летом 2005 года закон все-таки приняли. Теперь он служит той начальной стадией, которая позволит общественности узнать о деятельности госвласти в Приморском крае.

Досье Общественная работа по противодействию коррупции началась в России в 2000 г. Тогда в антикоррупционную борьбу включились Самарская и Томская области. В 2003 г. присоединились Приморский край, организовав Антикоррупционную коалицию Приморья, и Иркутская область. В 2005 г. к общественной деятельности подключились Хабаровский край, Камчатская и Сахалинская области. В октябре 2005 г. 4 коалиции - самарская, томская, приморская и иркутская - приняли решение о создании Российского антикоррупционного партнерства.

Отвечает мелкий чиновник

В то время как главный закон страны о борьбе с коррупцией еще рассматривается, посмотрим, как борьба идет фактически. Озвученные начальником Управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел Юрием МЕЛЬНИКОВЫМ данные статистики о привлечении к ответственности лиц за совершение преступлений коррупционной направленности стали воплощением пословицы "Украдешь рубль - сядешь в тюрьму, украдешь миллион - останешься на свободе".

Досье Только за полгода 2005 г. в суды Приморского края направлено 247 уголовных дел коррупционной направленности. Всего привлечено к уголовной ответственности 100 человек, из них взяточников - 44. Ушло в суд 33 дела по фактам получения взятки, 28 - по фактам дачи взятки. Больше всего преступлений зарегистрировано во Владивостоке - около 20%.

Согласно статистике, в 99% случаев взятки даются сотрудникам органов внутренних дел. 85-90% - за непривлечение к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Больше всего преступлений по получению взятки совершается сотрудниками ОВД - 27%, работниками медицинских учреждений, в основном за выдачу больничных листов - 28%, преподавателями вузов и школ - 28,2%.

Как видно, идет борьба с низовой коррупцией. Это какие-то разовые акции, целенаправленной же масштабной борьбы нет. Понятно, что это влияет на общественное отношение к такой борьбе. В этой связи Юрий Мельников предложил следующее: "В борьбе с коррупцией я - за принцип презумпции виновности в части контроля над доходами чиновников. Почему мы все время боимся, что кого-то этим обидим? Пусть чиновник отчитывается ежеквартально или каждые полгода, откуда у него появляется то или иное имущество. Я не говорю о том, что если он будет давать неточные сведения или толком не сможет документально объяснить, то будет привлечен к уголовной ответственности, но, по крайней мере, если он будет смещен со своего поста, это будет уместно. Многие со мной в этой части не согласны, но я считаю, что если мы будем стесняться бороться с коррупцией, то ничего хорошего не получим. Коррупцию надо искоренять жестко - конкретное привлечение к ответственности и в обязательном порядке с возвратом такой меры наказания, как конфискация имущества".

Многие, возможно, сочтут такую меру слишком жесткой, однако некоторые эксперты полагают ее обоснованной. По их мнению, если вчера коррупция была публично наглой, то сегодня она приобрела изощренные устойчивые формы. Еще пять-семь лет такого развития - и мы рухнем как государство.