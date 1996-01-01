ФТС и ДВТУ должны определиться, нужны ли в России таможенные брокеры

- В деятельности таможенных органов на территории ДВФО не все так благополучно. Однозначно можно приветствовать успехи таможенников в борьбе с контрабандой и контрафактом, однако на ниве борьбы с расхищением биоресурсов и продукции морского промысла больших успехов нет. Заявления о положительных тенденциях в наполнении федерального бюджета нужно воспринять если не критически, то аналитически.

Во-первых: фискальная направленность работы таможенников затмила все положительные характеристики Таможенного кодекса редакции 2003 г., дезавуировала былые заявления руководства ФТС о продуктивном партнерстве таможни и бизнеса. Поясняю: главная задача коммерческой деятельности - получение прибыли. Значит, задача бизнеса - купить то, что востребовано в данный момент, купить дешевле, донести до покупателя при минимуме издержек и выгодно продать. Поэтому коммерсант идет туда, где товар традиционно дешевле при сопоставимых его характеристиках: в Китай, в Корею; за автомобилями - в Японию, и т. д.

Навязываемые нам ставки таможенных платежей под предлогом выравнивания индексов таможенной стоимости по стране - это не партнерство. Существует закон "О таможенном тарифе". В нем - шесть методов определения таможенной стоимости. Почему в практике работы таможенных органов применяется сразу последний - резервный метод с использованием ценовой информации ФТС? Так проще? Однако смею напомнить, что существует значительная разница в стоимости товаров в зависимости от страны происхождения.

Во-вторых, несовершенство системы управления рисками, ошибки на постах в ее применении приводят к существенным задержкам в таможенном оформлении. Проявляя заботу о наполнении бюджета со стороны таможенных органов, служивые забывают, что тот же бюджет с другой стороны наполняется внутренними налоговыми платежами от производственной деятельности.

На мой взгляд, ДВТУ пока не удалось добиться слаженной работы основных подразделений. Именно поэтому годом ранее провалился эксперимент по предварительному электронному уведомлению таможенного органа о планируемых к перемещению товарах и транспортных средствах, а в текущем году под угрозой эксперимент по электронному декларированию с представлением экспортного разрешительного документа китайской таможни.

Таможенный кодекс не стал документом прямого действия. Таможни и таможенные посты боятся принимать самостоятельные решения, с опаской оглядываются на руководителей. Уполномоченные должностные лица ДВТУ не могут настоять на продуктивном диалоге с ФТС в части совершенствования системы управления рисками, несмотря на то, что концепция предусматривает наряду с введением новых профилей рисков отмену или изменение ранее введенных профилей рисков и мер, направленных на их предотвращение. То же самое - по совершенствованию программных продуктов для электронного декларирования.

В особом ряду стоит вопрос о таможенных брокерах. Заразителен пример самого руководителя ФТС. С его подачи и ДВТУ тиражируется лозунг о том, что таможенные органы не обязаны обеспечивать приоритет таможенных брокеров. Мне непонятно - а как тогда развивать электронное декларирование, как привлечь к себе клиента - участника ВЭД в условиях полной прозрачности таможенных процедур и обоснованности начисленных таможенных платежей?

Здесь, мне кажется, и ФТС, и ДВТУ должны окончательно определиться - нужны ли таможенные брокеры, или ФТС России в отличие от мировой практики пойдет своим путем? А если брокеры нужны - то, на мой взгляд, нужна и концепция участия таможенных органов в развитии института российских таможенных брокеров. И не грех выступить с такой инициативой ДВТУ. Хочу кратко подытожить: при несомненном наличии положительных результатов в деятельности таможенных органов ДВТУ предстоит еще много поработать для достижения тех прогрессивных целей, которые анонсировались перед и в период внедрения Таможенного кодекса - 2003.

Нужен уважительный диалог таможни и бизнеса, совместный глубокий анализ обстановки и учет конкретных местных условий ведения ВЭД, необходимы предлагаемые Правительством России элементы государственно-частного партнерства (которые в данном случае могли бы использоваться в развитии таможенной инфраструктуры).