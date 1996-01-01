Обойдемся без ЧС

Одним из самых неприятных событий 2005 года для Дальнего Востока можно считать аварию на химическом заводе в китайском городе Цзилинь. Как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Хотя давно было ясно, что от подобных происшествий мы не застрахованы и вопрос обеспечения питьевой водой жителей, в частности, столицы федерального округа - Хабаровска требует принципиального решения. Тунгусское месторождение подземных вод рядом. Нужны только деньги на его освоение. Пока же по сложившейся традиции... мы вкладываемся в ЧП.

"Долгожданное" пятно с бензолом материализовалось и подошло к Амуру 15 декабря. Встречать заразу приехал почетный караул в составе чрезвычайного министра России Сергея ШОЙГУ и главного санитарного врача Геннадия ОНИЩЕНКО. Правительственная комиссия, ознакомившись с обстановкой, сделала самые оптимистичные выводы. "Местные власти сделали все возможное, - постоянно повторял Шойгу. - Ситуация контролируется. Органы власти сделали все необходимые работы. Подготовили все скважины, технику для подвоза воды, подготовили график по подвозу необходимого количества активированного угля, чтобы не только на время прохождения пятна хватило, но и в последующем. Кстати, качество питьевой воды в Хабаровске в результате проведенных мероприятий уже стало значительно лучше".

После таких приятных вступительных слов докладывать обстановку выступающим стало намного проще.

- Протяженность пятна может быть до 200 км, - признался руководитель Дальневосточного управления гидрометеослужбы Александр ГАВРИЛОВ. - По данным китайской стороны, сейчас пятно примерно 160 км, но оно будет растягиваться по течению.

Понятно, что по этой причине пятно уже не будет столь концентрированным. Однако есть другая опасность, которую все ждут весной.

- Какова вероятность выхода воды на лед? - допытывался Шойгу. - Вы же понимаете, Александр Васильевич, какой у меня интерес.

Интерес заключается в том, что лучше и безопаснее будет, если пятно пройдет подо льдом, не выходя наружу.

Александр Васильевич понял и ответил, что вероятность небольшая.

- Но в то же время нет сомнений в том, что во льду все это будет, - честно сказал Гаврилов. - Несомненно, весной мы будем иметь загрязнение.

Чтобы избежать таких проблем, директор института водных и экологических проблем ДВО РАН Борис ВОРОНОВ снова завел речь о Тунгусском водозаборе.

- Мы имеем рядом соседа, который нам периодически будет преподносить такие сюрпризы, поэтому альтернативные источники воды необходимы, - справедливо заметил Воронов.

И хотя министр это тоже понимает, он так и не сказал ничего определенного по поводу Тунгусского месторождения. После он обмолвился, что вопрос о выделении средств на проект в правительстве рассматривается. Все это очень напомнило ситуацию, когда во время водных кризисов во Владивостоке, случавшихся с завидной регулярностью, каждый раз вспоминали о заброшенном во время перестройки крупном водозаборе - Пушкинской депрессии. Правительство тоже много лет подряд рассматривало вопрос о возобновлении стройки, однако водозабор и ныне там. Хотя, кто знает, может быть, хабаровчанам повезет больше?

Директор МУП "Водоканал" Владимир СТЕБЛЕВСКИЙ доложил, что его ведомство готово встретить пятно во всеоружии. Уже заготовлено 80 тонн активированного угля, а в ближайшие дни ожидается еще 30. На время весеннего паводка - еще 300 тонн.

Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ начал было подробно и в красках рассказывать о том, как и сколько будут подвозить воду людям в случае отключения централизованного водоснабжения.

- Александр Николаевич, не заставляйте меня еще раз хвалить вас! Это же все элементарно, как грабли, - сделал оригинальный комплимент Шойгу.

Лестных слов хватило на всех. Правда, глава российского МЧС, судя по всему, для равновесия добавил-таки ложку дегтя, не удержавшись от лексиконного ликбеза:

- Хотелось бы, чтобы вы абсолютно исключили слова "предполагаю", "как бы". Вот мне сегодня сказали: "Как бы подошло пятно". Так подошло или как бы подошло? Такие вещи нельзя допускать! Тем более вам! Я понимаю, что это модные слова и их хочется вставить.

Напоследок грамотному министру показали плотину на Пемзенской протоке и очистные на хабаровском водоканале.

- Мы не планируем объявлять чрезвычайную ситуацию, в этом нет никакого смысла, - окончательно успокоил всех Сергей Шойгу, отдав распоряжение всем службам готовить план-сценарий на весну.

Кстати, видимо, план-сценарий понадобится не только на весну, а долгосрочный. По словам Виктора ИШАЕВА, "китайская сторона вроде бы прорабатывает проект о строительстве у нас завода по производству угольного адсорбента".

- Я про себя отметил, - добавил губернатор, - что значит, это еще не последний раз...