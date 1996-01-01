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За ремонтом - в Европейский суд
В начале 2006 г. Европейский суд рассмотрит иск жительницы поселка Зарубино Хасанского района Приморского края Галины КУЗНЕЦОВОЙ против Российской Федерации. Иск 57-летней женщины с требованием отремонтировать жилой муниципальный дом, в котором она проживает, Европейский суд принял к производству 16 декабря 2002 г.
Впервые с таким требованием женщина обратилась еще 5 лет назад в Хасанский районный суд, который обязал местное жилищно-коммунальное хозяйство произвести ремонт дома. Более того, по решению суда ответчик должен был выплатить истице около 50 тыс. руб., а также возместить моральный вред в размере 1 200 руб. Коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила решение первой инстанции в силе, увеличив сумму морального вреда еще на 9 тыс. руб. Тем не менее местное ЖКХ, на которое возлагалась обязанность отремонтировать дом Кузнецовой, решение суда исполнило лишь частично.
Последняя инстанция в виде Европейского суда иск Галины Кузнецовой приняла к производству 3 года назад, очередь по рассмотрению дела подойдет в первом квартале 2006 г. Есть основания полагать, что российскому государству придется не только полностью выплатить заявленную в иске сумму, но и проконтролировать ремонт дома в небольшом поселке Приморского края.
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