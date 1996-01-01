Владивостокский СИЗО может сменить дислокацию

Владивостокский СИЗО, скорее всего, будет выведен за пределы краевого центра. О готовности к такому переезду на минувшей неделе заявил и.о. начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморcкому краю Анатолий ЗАВАДСКИЙ.

По словам Завадского, устные договоренности о переносе СИЗО имеются как с городскими, так и с краевыми властями. Все упирается, как водится, в финансирование.

Правда, стоит отметить, что финансовая проблема не мешает подразделению Минюста открывать в крае новые СИЗО. В ближайшее время такие заведения будут готовы принять "гостей" в поселке Волченец и городе Уссурийске.