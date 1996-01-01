По тонкому льду

По данным Главного управления МЧС по Приморскому краю, с начала ледостава на водоемах Приморья уже погибли, по меньшей мере, четыре человека.

Открыли черный список 22 ноября рыбаки-любители, решив проверить на прочность лед в районе станции "Садгород". Двухсантиметровая ледяная корка не выдержала, и два рыбака ушли под воду. Несмотря на небольшую глубину и оперативную работу спасателей, один из "ныряльщиков" впоследствии умер от переохлаждения.

28 ноября в Уссурийске под лед ушел подросток, решивший покататься на коньках по неокрепшему льду озера.

Это далеко не полный перечень погибших на льду за последнее время. Есть информация, которую подтвердили жители о.Русский, о гибели двух рыбаков в одной из многочисленных бухт острова. Кроме того, из разных источников стало известно о провале автомашины под лед на речке Смиринка (приток Раздольной). Недалеко от этого места утонули еще два любителя подледной рыбалки. Однако эту информацию МЧС не подтверждает.

Что касается сообщения о пропаже пятерых рыбаков на о. Русском, найденном трупе одного из них, а также о проведении поисково-спасательных работ, то официального подтверждения этому также нет. По словам инспектора пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Жанны БЕЗКАРАВАЙНОЙ, информагентство, распространившее эту сногсшибательную новость, мягко говоря, поторопилось. Случись такое, признает инспектор, то все управление было бы поднято по тревоге, а все силы и средства Приморской подсистемы РСЧС приведены в готовность №1.

Стоит отметить, что в этом году осенне-зимний ледостав в Приморье имеет ряд особенностей. После сравнительно теплого ноября ударили крепкие морозы, и водоемы стали покрываться льдом, в то время как вода еще толком не остыла. Показательный пример привели рыбаки-любители, принявшие участие в соревнованиях по спортивной рыбалке, которые состоялись в прошлую субботу. По их словам, из пробуренных лунок шел пар, что говорит о еще теплой воде.

Сегодня прибрежные бухты и заливы интенсивно покрываются льдом, чему в немалой степени способствует морозная погода. Однако не надо забывать о коварстве первого льда. Корреспонденту "ЗР" самому приходилось видеть огромные не замерзшие майны в глубине бухты Новик на о. Русском. Открытая вода соседствовала с ледяными торосами толщиной более 20 см. И так практически по всем бухтам залива Петра Великого.

Как советуют спасатели, во избежание трагедий граждане и в первую очередь рыбаки должны помнить об осторожности. Кроме того, каждый рыбак должен знать телефон единой дежурной диспетчерской службы "01", иметь с собой средства связи, веревку и доску, и ни в коем случае не выезжать на лед на автомототранспорте.

От себя добавим, что на сегодняшний день нежелателен выход на лед в таких "рыбных местах" Амурского залива, как на ст. Чайка, б. Мелководная и между так называемыми "Коврижками". На о. Русском еще тонок лед в бухтах Бабкино, Рында, Воевода, Новик, Школьной, Труда и Парис.

По прогнозам местных жителей, полноценная рыбалка на всем ледовом поле Новика будет возможна к концу месяца. А пока, как сказал один пожилой рыболов-любитель, декабрьская рыбалка - это русская рулетка...