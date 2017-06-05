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Происшествия

03 Августа 2017, 12:35 | Происшествия | Приморье

Экс-директор приморской строительной компании заплатит штраф в размере 1 млн рублей

Руководитель организации через адвоката хотела подкупить следователя

01 Августа 2017, 14:30 | Происшествия | Приморье

В Приморье разыскивают заключенного, совершившего побег из колонии

У заключенного есть особая примета – татуировка "готика" на левой руке

31 Июля 2017, 12:43 | Происшествия | Приморье

В Приморье во время пересечения границы гражданин КНР лишился $21 тыс.

Кроме конфискации средств суд назначил ему штраф в размере 3,7 млн рублей

31 Июля 2017, 11:32 | Происшествия | Владивосток

Во Владивостоке в тюремной больнице произошел пожар, погибло 4 человека

Причиной возгорания послужила неисправная электропроводка

27 Июля 2017, 16:46 | Происшествия | Владивосток

Во Владивостоке таксист "Максима" оказал сопротивление приставам

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

24 Июля 2017, 13:37 | Происшествия | Приморье

В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконной добыче амурского тигра

Трое приморцев на охоте застрелили тигра, ущерб составил более 1,8 млн рублей

24 Июля 2017, 12:44 | Происшествия | Приморье

В Приморье перед судом предстанет строитель, причинившей ущерб бюджету края на 25 млн рублей

При строительстве пожарного ДЕПО, фигурант подал недостоверные акты

24 Июля 2017, 08:24 | Происшествия | Приморье

Приморцы все чаще выписывают себе наркотики по почте

Наркопреступность в Приморье снизилась почти на четверть, однако ситуация все еще оценивается как тяжелая

21 Июля 2017, 16:11 | Происшествия | Приморье

Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню

На краб и креветку не было никаких документов

21 Июля 2017, 13:06 | Происшествия | Приморье

В Уссурийском городском округе введен режим ЧС

За ночь на территории округа выпала месячная норма осадков

21 Июля 2017, 12:14 | Происшествия | Приморье

В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей

По суду отдал ее в пользу государства

20 Июля 2017, 16:12 | Происшествия | Дальний Восток

У границ Приморья скоро может вновь пролететь "подарок" от Ким Чен Ына

Мировые СМИ сообщили о подготовке КНДР к очередному ракетному запуску

20 Июля 2017, 12:24 | Происшествия | Владивосток

В Приморье экс-таможенника за взятки приговорили к 5 годам лишения свободы

Кроме этого он лишился чина и заплатит штраф в размере 600 тыс. рублей

20 Июля 2017, 11:32 | Происшествия | Владивосток

Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний

На этом он заработал более 2,5 млн рублей

19 Июля 2017, 10:05 | Происшествия | Приморье

В Приморье мэра города перевели под домашний арест

Он провел за решеткой несколько месяцев

19 Июля 2017, 09:17 | Происшествия | Владивосток

В топку "дела Пушкарева" подкинули новые дрова

Одному из фигурантов явно затянувшегося дела еще и ужесточили обвинение

18 Июля 2017, 15:22 | Происшествия | Владивосток

Во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении убийства в центре города

Ранее возле магазина по ул. Светланская было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти

17 Июля 2017, 18:01 | Происшествия | Владивосток

В "автобусном" деле мэра Владивостока Игоря Пушкарева заменили судью

На отводе настояло краевое управление ФАС – предыдущий судья отложил дело, сославшись на большой объемом "доказательств и пояснений"

17 Июля 2017, 15:20 | Происшествия | Приморье

Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов

Зарегистрированы подозреваемые в экстремистской и террористической деятельности в нескольких районах края

14 Июля 2017, 14:30 | Происшествия | Приморье

В Приморье таможенники задержали необычную посылку

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующего вещества

14 Июля 2017, 08:24 | Происшествия | Приморье

Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"

В Приморском крае преступлений с применением оружия в этом году не зарегистрировано, но жесткий контроль не помешает

13 Июля 2017, 18:08 | Происшествия | Дальний Восток

Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР

В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,0

13 Июля 2017, 16:50 | Происшествия | Приморье

В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов

За информацию о его месте нахождения назначено денежное вознаграждение

13 Июля 2017, 13:07 | Происшествия | Владивосток

Медучреждение Владивостока задолжала 5,2 млн рублей своим поставщикам

Предприниматели поставляли химические реагенты для лаборатории

11 Июля 2017, 13:26 | Происшествия | Владивосток

Во Владивостоке угнали 4 большегруза

В дальнейшем их планировали перепродать

11 Июля 2017, 09:54 | Происшествия | Приморье

Наркотики отравляют жизнь

Как уберечь близких от наркотической чумы

11 Июля 2017, 08:47 | Происшествия | Приморье

Отдых у моря таит опасность

Активный пляжный сезон в Приморье стартовал. А вместе с ним, увы, и начался отсчет происшествий, которые случаются с отдыхающими

10 Июля 2017, 12:15 | Происшествия | Владивосток

Администрация Владивостока отказала в жилье ветерану ВОВ

Законность этих действий проверила прокуратура

10 Июля 2017, 11:30 | Происшествия | Владивосток

Купить бензин подешевле решили доверчивые владивостокцы

Однако схитрить не удалось - они сами стали жертвами мошенников

05 Июля 2017, 13:50 | Происшествия | Владивосток

Во Владивостоке перед судом предстанет инспектор ДПС

Ее подозревают в хищении 1,3 млн рублей бюджетных денег

04 Июля 2017, 17:12 | Происшествия | Приморье

В Приморье группу мошенников подозревают в хищении 15 млн рублей

Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы

04 Июля 2017, 16:24 | Происшествия | Приморье

В Приморье адвокат, используя доверительное отношения своих клиентов, украл 1,5 млн рублей

В ближайшее время дело будет отправлено в суд

29 Июня 2017, 13:54 | Происшествия | Приморье

Рыбак в Приморье попал в суд за то, что неправильно ловил корюшку

277 штук азиатской зубастой корюшки выйдут ему боком

29 Июня 2017, 13:52 | Происшествия | Приморье

В Приморском крае полиция изъяла партию синтетических наркотиков массой свыше 15,5 кг

Фигурантке грозит пожизненное заключение под стражу,

27 Июня 2017, 17:25 | Происшествия | Дальний Восток

На Курилах начался массовый выход голодных медведей к людям

В Курильском районе на острове Итуруп зафиксирован массовый выход медведей в населенные пункты.

26 Июня 2017, 13:31 | Происшествия | Приморье

В Приморье лесорубы нарубили на 270 тыс. рублей ущерба

Большую часть ущерба была возмещена

23 Июня 2017, 17:40 | Происшествия | Приморье

В Приморье бывшая глава сельского поселения причинила ущерба на 13 млн рублей

Суд приговорил ее к 3 годам лиения свободы

23 Июня 2017, 13:34 | Происшествия | Приморье

В Приморье у предпринимателя изъяли 40 кг морепродуктов

Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей

22 Июня 2017, 17:30 | Происшествия | Приморье

В Приморье работница банка выдала данные счетов детей-сирот

Также она принимала документ от лжепредставителей и переводила деньги

21 Июня 2017, 13:40 | Происшествия | Приморье

В Приморье бывший полицейский присвоил себе вещественные доказательства

На общую сумму более 4 млн рублей

21 Июня 2017, 13:00 | Происшествия | Приморье

В Приморье из охранного агентства уволили бывшего полицейского

В МВД он занимал руководящую должность

21 Июня 2017, 12:20 | Происшествия | Приморье

В Приморье суд рассмотрит дело о хищении 45 млн рублей

Фигурант заключил договор с китайской компанией, однако выполнять его не собирался

21 Июня 2017, 11:40 | Происшествия | Приморье

В Приморье пожарные спасли 7 человек во время пожара в доме

С огнем боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники

16 Июня 2017, 12:42 | Происшествия | Приморье

В Приморье директору детского дома выписан штраф в размере 20 тыс. рублей

Руководитель нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров

14 Июня 2017, 14:05 | Происшествия | Приморье

В Приморье на 13 руководителей муниципальных учреждений возбуждены административные дела

Они нарушили трудовые права своих работников

06 Июня 2017, 17:30 | Происшествия | Приморье

Во Владивостоке в налоговую подавали недействительные отчеты

Ущерб бюджета составил 12 млн рублей

06 Июня 2017, 17:00 | Происшествия | Приморье

Во Владивостоке окончено расследование дела о наезде на пешеходов на острове Русском

Водителю грозит до 2-х лет лишения свободы

05 Июня 2017, 16:15 | Происшествия | Приморье

В Приморье задержали наркоторговцев, сбывавших свою продукцию через интернет

Им грозит до 25 лет лишения свободы

05 Июня 2017, 15:25 | Происшествия | Приморье

В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений

Фигуранты причинили ущерб на 24,5 тыс. рублей

05 Июня 2017, 14:30 | Происшествия | Приморье

Системный администратор предстанет перед судом во Владивостоке

Он из мести заблокировал компьютеры гостиницы

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