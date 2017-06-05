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Происшествия
Экс-директор приморской строительной компании заплатит штраф в размере 1 млн рублей
Руководитель организации через адвоката хотела подкупить следователя
В Приморье разыскивают заключенного, совершившего побег из колонии
У заключенного есть особая примета – татуировка "готика" на левой руке
В Приморье во время пересечения границы гражданин КНР лишился $21 тыс.
Кроме конфискации средств суд назначил ему штраф в размере 3,7 млн рублей
Во Владивостоке в тюремной больнице произошел пожар, погибло 4 человека
Причиной возгорания послужила неисправная электропроводка
Во Владивостоке таксист "Максима" оказал сопротивление приставам
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы
В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконной добыче амурского тигра
Трое приморцев на охоте застрелили тигра, ущерб составил более 1,8 млн рублей
В Приморье перед судом предстанет строитель, причинившей ущерб бюджету края на 25 млн рублей
При строительстве пожарного ДЕПО, фигурант подал недостоверные акты
Приморцы все чаще выписывают себе наркотики по почте
Наркопреступность в Приморье снизилась почти на четверть, однако ситуация все еще оценивается как тяжелая
Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню
На краб и креветку не было никаких документов
В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
За ночь на территории округа выпала месячная норма осадков
В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
По суду отдал ее в пользу государства
У границ Приморья скоро может вновь пролететь "подарок" от Ким Чен Ына
Мировые СМИ сообщили о подготовке КНДР к очередному ракетному запуску
В Приморье экс-таможенника за взятки приговорили к 5 годам лишения свободы
Кроме этого он лишился чина и заплатит штраф в размере 600 тыс. рублей
Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
На этом он заработал более 2,5 млн рублей
В Приморье мэра города перевели под домашний арест
Он провел за решеткой несколько месяцев
В топку "дела Пушкарева" подкинули новые дрова
Одному из фигурантов явно затянувшегося дела еще и ужесточили обвинение
Во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении убийства в центре города
Ранее возле магазина по ул. Светланская было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти
В "автобусном" деле мэра Владивостока Игоря Пушкарева заменили судью
На отводе настояло краевое управление ФАС – предыдущий судья отложил дело, сославшись на большой объемом "доказательств и пояснений"
Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
Зарегистрированы подозреваемые в экстремистской и террористической деятельности в нескольких районах края
В Приморье таможенники задержали необычную посылку
Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующего вещества
Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
В Приморском крае преступлений с применением оружия в этом году не зарегистрировано, но жесткий контроль не помешает
Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
В Японском море произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
За информацию о его месте нахождения назначено денежное вознаграждение
Медучреждение Владивостока задолжала 5,2 млн рублей своим поставщикам
Предприниматели поставляли химические реагенты для лаборатории
Во Владивостоке угнали 4 большегруза
В дальнейшем их планировали перепродать
Наркотики отравляют жизнь
Как уберечь близких от наркотической чумы
Отдых у моря таит опасность
Активный пляжный сезон в Приморье стартовал. А вместе с ним, увы, и начался отсчет происшествий, которые случаются с отдыхающими
Администрация Владивостока отказала в жилье ветерану ВОВ
Законность этих действий проверила прокуратура
Купить бензин подешевле решили доверчивые владивостокцы
Однако схитрить не удалось - они сами стали жертвами мошенников
Во Владивостоке перед судом предстанет инспектор ДПС
Ее подозревают в хищении 1,3 млн рублей бюджетных денег
В Приморье группу мошенников подозревают в хищении 15 млн рублей
Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы
В Приморье адвокат, используя доверительное отношения своих клиентов, украл 1,5 млн рублей
В ближайшее время дело будет отправлено в суд
Рыбак в Приморье попал в суд за то, что неправильно ловил корюшку
277 штук азиатской зубастой корюшки выйдут ему боком
В Приморском крае полиция изъяла партию синтетических наркотиков массой свыше 15,5 кг
Фигурантке грозит пожизненное заключение под стражу,
На Курилах начался массовый выход голодных медведей к людям
В Курильском районе на острове Итуруп зафиксирован массовый выход медведей в населенные пункты.
В Приморье лесорубы нарубили на 270 тыс. рублей ущерба
Большую часть ущерба была возмещена
В Приморье бывшая глава сельского поселения причинила ущерба на 13 млн рублей
Суд приговорил ее к 3 годам лиения свободы
В Приморье у предпринимателя изъяли 40 кг морепродуктов
Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей
В Приморье работница банка выдала данные счетов детей-сирот
Также она принимала документ от лжепредставителей и переводила деньги
В Приморье бывший полицейский присвоил себе вещественные доказательства
На общую сумму более 4 млн рублей
В Приморье из охранного агентства уволили бывшего полицейского
В МВД он занимал руководящую должность
В Приморье суд рассмотрит дело о хищении 45 млн рублей
Фигурант заключил договор с китайской компанией, однако выполнять его не собирался
В Приморье пожарные спасли 7 человек во время пожара в доме
С огнем боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники
В Приморье директору детского дома выписан штраф в размере 20 тыс. рублей
Руководитель нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров
В Приморье на 13 руководителей муниципальных учреждений возбуждены административные дела
Они нарушили трудовые права своих работников
Во Владивостоке в налоговую подавали недействительные отчеты
Ущерб бюджета составил 12 млн рублей
Во Владивостоке окончено расследование дела о наезде на пешеходов на острове Русском
Водителю грозит до 2-х лет лишения свободы
В Приморье задержали наркоторговцев, сбывавших свою продукцию через интернет
Им грозит до 25 лет лишения свободы
В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений
Фигуранты причинили ущерб на 24,5 тыс. рублей
Системный администратор предстанет перед судом во Владивостоке
Он из мести заблокировал компьютеры гостиницы