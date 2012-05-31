Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Индия выходит на рынок медицинского туризма во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. Главное преимущество индийской медицины – высокое качество медицинских услуг в сочетании с доступными ценами: стоимость диагностики и лечения в этой стране значительно ниже, чем в клиниках Южной Кореи, Японии, Сингапура, утверждают индийские специалисты, посетившие Владивосток.
В рамках 16-й Тихоокеанской международной туристской выставки Владивосток посетили представители компаний Columbia Asia, Planet Hospital, а также индийский онколог Нилеш РЕДДИ, который провел бесплатные консультации для жителей Приморья по раковым заболеваниям. В нашем регионе продвижением нового, индийского, направления медицинского туризма будет заниматься агентство путешествий «Приморский клуб».
В клиниках Индии представлены практически все направления современной медицины, есть и программы комплексного обследования для людей разных возрастов. Минимальный пакет диагностики оценивается в $400, расширенный – в $900. Цены на оперативное вмешательство в Индии по сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии отличаются в разы при наличии аналогичного оборудования, высококвалифицированных специалистов и сопоставимом качестве услуги.
Индийские специалисты выразили готовность организовать он-лайн консультации и видеоконференции для приморских пациентов. Генеральный Консул Индии во Владивостоке Джина ЮИКА отметила, что порядок получения визы для российских туристов сегодня максимально упрощён. Все индийские клиники, принимающие иностранных пациентов, работают по европейским стандартам, качество медуслуг и гигиенический режим соответствуют международным требованиям. Пациентам предлагается европейское меню, к обслуживанию привлекается русскоговорящие координаторы.
Главный вопрос, который стоит на повестке дня – вопрос логистики. Сегодня, чтобы добраться до Индии, потребуется не менее 20 часов. Прямых рейсов Владивосток-Дели не существует: лететь придётся через Гонконг, Сеул или Пекин. В высокий сезон стоимость авиабилета в эконом-классе туда-обратно составляет порядка 40 тыс. рублей. Дарья ГУСЕВА, менеджер «Приморского клуба», сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями о возможности организации прямых рейсов Владивосток-Дели, регулярных или чартерных, или, по меньшей мере, о сокращении времени ожидания в аэропорту между рейсами. Сможет ли Индия составить конкуренцию на рынке медицинского туризма таким привычным для приморцев направлениям, как Южная Корея, Сингапур, Япония, покажет время.
Елена ВОЛКОВА, газета "Золотой Рог" – zrpress.ru.
Новости тематики
- Во Владивостоке U-Health Center в Республике Корея отметил своё двухлетие
- Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, «Приморское агентстве авиационных компаний»: Путешествуйте на здоровье!
- Индия выходит на рынок медицинского туризма во Владивостоке
- Меморандум поможет развитию медицинского туризма
- Путешествие из зимы в лето
- Медицина в Пусане: рецепты без чудес
Новости раздела
- Во Владивостоке пройдет Дальневосточная научно-практическая конференция "Вклад науки в профилактику неинфекционных заболеваний"
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"