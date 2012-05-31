Индия выходит на рынок медицинского туризма во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. Главное преимущество индийской медицины – высокое качество медицинских услуг в сочетании с доступными ценами: стоимость диагностики и лечения в этой стране значительно ниже, чем в клиниках Южной Кореи, Японии, Сингапура, утверждают индийские специалисты, посетившие Владивосток.

В рамках 16-й Тихоокеанской международной туристской выставки Владивосток посетили представители компаний Columbia Asia, Planet Hospital, а также индийский онколог Нилеш РЕДДИ, который провел бесплатные консультации для жителей Приморья по раковым заболеваниям. В нашем регионе продвижением нового, индийского, направления медицинского туризма будет заниматься агентство путешествий «Приморский клуб».

В клиниках Индии представлены практически все направления современной медицины, есть и программы комплексного обследования для людей разных возрастов. Минимальный пакет диагностики оценивается в $400, расширенный – в $900. Цены на оперативное вмешательство в Индии по сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии отличаются в разы при наличии аналогичного оборудования, высококвалифицированных специалистов и сопоставимом качестве услуги.

Индийские специалисты выразили готовность организовать он-лайн консультации и видеоконференции для приморских пациентов. Генеральный Консул Индии во Владивостоке Джина ЮИКА отметила, что порядок получения визы для российских туристов сегодня максимально упрощён. Все индийские клиники, принимающие иностранных пациентов, работают по европейским стандартам, качество медуслуг и гигиенический режим соответствуют международным требованиям. Пациентам предлагается европейское меню, к обслуживанию привлекается русскоговорящие координаторы.

Главный вопрос, который стоит на повестке дня – вопрос логистики. Сегодня, чтобы добраться до Индии, потребуется не менее 20 часов. Прямых рейсов Владивосток-Дели не существует: лететь придётся через Гонконг, Сеул или Пекин. В высокий сезон стоимость авиабилета в эконом-классе туда-обратно составляет порядка 40 тыс. рублей. Дарья ГУСЕВА, менеджер «Приморского клуба», сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями о возможности организации прямых рейсов Владивосток-Дели, регулярных или чартерных, или, по меньшей мере, о сокращении времени ожидания в аэропорту между рейсами. Сможет ли Индия составить конкуренцию на рынке медицинского туризма таким привычным для приморцев направлениям, как Южная Корея, Сингапур, Япония, покажет время.

Елена ВОЛКОВА, газета "Золотой Рог" – zrpress.ru.