Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока

Стоматологическая клиника университета «Чосон» провела во Владивостоке ознакомительную экскурсию для представителей медицины, агентства, журналистов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В российскую делегацию из 15 человек вошли директор агентства «Одиссея» Татьяна ЗАКОРСКАЯ, офтальмологи, журналисты.

Цель поездки – привлечение российских туристов для прохождения лечения в Республике Корея, в частности, продвижение медицинских учреждений г. Кванджу.

Экскурсия в Стоматологическую клинику университета «Чосон» началась с визита в Центр поддержки иностранных туристов-пациентов, затем гости осмотрели всю клинику, отделения ортодонтии, имплантации и т.д.

В частности, руководитель туристической компании «Одиссея» осталась довольна визитом Стоматологическую клинику университета «Чосон»: «Меня приятно удивила медицинская система и передовые стоматологические технологии данного учреждения. Считаю, что здесь удалось совместить медицинский и культурный-познавательный аспекты для иностранных туристов».

Центр поддержки иностранных пациентов был открыт в Стоматологической клинике университета «Чосон» 21 июля 2017 г. В настоящее время здесь разрабатываются программы как для лечения иностранных граждан, так и для обучения иностранных медицинских работников. Надеемся в ближайшем будущем получить международное признание в данной области.